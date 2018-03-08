На Паралімпіаді підняли український прапор

Копирайт изображения Національний комітет спорту інвалідів України Image caption Відтепер українська збірна офіційно представлена у Паралімпійському селищі серед 49-ти країн-учасниць

У Паралімпійському селищі у Пхьончхані 8 березня підняли прапор України та запустили український гімн. Це відбулося на традиційній церемонії підняття прапора та привітання національних команд у Південній Кореї.

Урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор відбудеться 9 березня.

Пряма трансляція почнеться о 13.00 за київським часом.

Україну на Паралімпійських іграх представляють 30 спортсменів, серед яких 20 спортсменів та 10 спортсменів-провідників.

Українці змагатимуться у трьох видах спорту з шести, репрезентованих Паралімпіадою-2018: лижні перегони, біатлон, гірськолижний спорт (сноуборд).

19 спортсменів братиме участь у лижних перегонах та біатлоні, 1 - у сноуборді.

Паралімпіада триватиме до 18 березня.

Медальна надія

Найтитулованішою спортсменкою у команді є 34-річна Юлія Батенкова-Бауман, котра на попередніх трьох Паралімпіадах у лижних перегонах і біатлоні здобула 13 нагород - 9 срібних і чотири бронзових.

На п'яту в своєму житті Паралімпіаду поїхав 39-річний харків'янин Віталій Лук'яненко, котрий змагається серед біатлоністів із вадами зору. З попередніх чотирьох Ігор бодай по одній медалі Лук'яненко привозив і назбирав колекцію з восьми нагород, чотири з яких золоті.

Також у статусі чотириразової чемпіонки Паралімпіад у біатлоні та лижних гонках вирушила на треті в житті Ігри 27-річна Олександра Кононова, котра народилася у Росії, але з дитинства була під опікою бабусі в селі Шевченкове Броварського району на Київщині. Через захворювання остеомієлітом права рука дівчинки стала коротшою за ліву.

Максим Яровий з Миколаївщини на попередній Паралімпіаді в Сочі 24-річний Яровий виграв два срібла і бронзу в лижних гонках і біатлоні.

Киянин Анатолій Ковалевський чотири роки тому в Сочі здобув срібло в гонці на 15 км. Нині Ковалевському - 28.

Ігореві Рептюху з села Гурбинці на Чернігівщині - 23 і на попередніх Іграх у Сочі він теж виграв срібло у лижній естафеті.

Харків'янин Юрій Уткін, якому зараз 27, отримав інвалідність по зору в ранньому дитинстві, був срібним призером лижної естафети в Сочі.

Попередні успіхи

Для України ця зимова Паралімпіада - шоста в історії. На попередніх п'яти атлети виграли 90 медалей - 20 золотих, 34 срібних і 36 бронзових.

Найуспішнішими досі були Ігри в Турині-2006. Там українці здобули 25 медалей - сім золотих, дев'ять срібних і дев'ять бронзових.

25 медалей Україна здобула й на попередній зимовій Паралімпіаді в Сочі - п'ять золотих, дев'ять срібних і 11 бронзових.

Цьогоріч спортсмени з обмеженими можливостями вперше були прирівняні у преміальних до класичних олімпійців. Відповідно перемога на Паралімпіаді коштуватиме 125 тисяч доларів, срібна нагорода - 75, бронзова - 50.