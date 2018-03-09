Рубан під арештом на 2 місяці: що відомо про його справу?

Копирайт изображения Скрін трансляції засідання Image caption Володимир Рубан та Надія Савченко спілкуються в залі суду під час обрання запобіжного заходу

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Володимиру Рубану у вигляді арешту до шостого травня 2018 року без визначення розміру застави.

Таким чином суд задовільнив клопотання слідчого, погоджене з військовою прокуратурою, про запобіжний захід на два місяці для керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус".

Це рішення можна оскаржити протягом п'яти днів.

Пана Рубана затримали з арсеналом зброї при виїзді з непідконтрольної Україні території Донбасу восьмого березня.

Копирайт изображения Facebook Miroslav Gai Image caption Зброя, яку нібито вилучили у Володимира Рубана

"Рубана... підозрюють у підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави", - такий текст повідомлення про підозру зачитав суддя.

Володимира Рубан звинувачують в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

Крім того, згідно з текстом підозри, пана Рубана звинувачують у тому, що він планував "з використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв здійснити збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".

Пан Рубан звинувачення заперечує: "Я мав перевезти один товар на цю сторону і звідти - зі слів Кедра - забрати меблі, що я і зробив". У перших повідомленнях про затримання Володимира Рубана йшлося про те, що нібито в меблях, які він перевозив, виявили зброю.

"Я не маю перепустки на перехід на непідконтрольну територію, проте я займався і займаюсь обміном полонених. Всього у мене перетинів кордону більш як 140", - повідомив пан Рубан у суді.

До зали суду прибула депутат парламенту Надія Савченко. Вони разом 24 лютого 2017 року відвідували непідконтрольний українській владі Донецьк.

Як затримували Рубана

Про затримання пана Рубана у четвер ввечері повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

У СБУ від коментарів поки що утримуються. Про деталі затримання пана Рубана обіцяли повідомити на брифінгу о 15 годині 9 березня.

"Ранком він точно перебував у СІЗО Маріуполя", - про це BBC News Україна повідомив Георгій Тука.

Напередодні пан Тука повідомляв: "Під виглядом переселенця цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях".

Тоді ж волонтер, колишній учасник АТО Мирослав Гай оприлюднив фото з паном Рубаном в кайданках у соцмережі.

"Його затримали о 9:15 прикордонники на пункті Майорськ", - написав пан Гай.

Депутат Володимир Ар'єв повідомив, що арсенал зброї "везли в Київ не просто так".

"Невипадкове затримання"

Генпрокурор України Юрій Луценко підтвердив у Facebook під постом Мирослава Гая факт затримання, написавши: "це невипадкове затримання".

Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на сході України керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану наприкінці лютого 2017 року.

Як повідомила тоді речниця СБУ Олена Гітлянська, "у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО".

Цьому передував візит пана Рубана та депутата парламенту Надії Савченко 24 лютого 2017 року до непідконтрольного українській владі Донецька.

Попри значну кількість повідомлень у ЗМІ про співпрацю Володимира Рубана з рухом Віктора Медведчука "Український вибір", у самій організації це заперечують.

"Жодної співпраці не було, жодних спільних проектів", - заявили BBC в прес-службі "Українського вибору".

У червні 2013 року Рубан створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус", а в травні 2014 року разом з організацією з власної ініціативи взявся за звільнення заручників із полону "ЛНР" та "ДНР".