У Польщі - друга за два тижні ДТП з жертвами-українцями

Копирайт изображения policja.gov.pl Image caption Мікроавтобус Ford з українцями зіткнувся з вантажівкою.

У Польщі внаслідок ДТП загинули двоє українців і ще четверо потрапили до лікарні, підтвердило МЗС України. Це вже друга масштабна аварія у Польщі, в якій загинули українці, за трохи більше ніж тиждень.

"Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу", - написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

За даними місцевої поліції, аварія сталася зранку 8 березня поблизу Перемишля.

Мікроавтобус Ford з українцями зіткнувся з вантажівкою.

Поліція заявила, що на час аварії були складні дорожні умови: дуже слизько і туман.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса несподівано виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Через аварію дорога була повністю заблокована протягом п'яти годин.

Всі пасажири й водій автобуса були громадянами України, які працювали на ремонті мосту в містечку Бірча, додали в поліції.

Водій мікроавтобуса та один пасажир загинули на місці, інших чотирьох постраждалих відвезли до лікарень. Водій вантажівки, за повідомленнями, не постраждав.

Лише десять днів тому біля польського міста Ополе сталася інша масштабна аварія, в якій загинули четверо українців.

Копирайт изображения prostozopolskiego.pl Image caption Внаслідок зіткнення автомобіля з потягом загинули четверо українців

Тоді легкова автівка з українцями зіткнулася з потягом, виїхавши на залізничну колію.

У жовтні 2017 року біля села Глініца Люблинецького повіту загинув один українець і ще троє постраждали після того, як мікроавтобус зіткнувся з лісовозом.

В лютому 2017 року в аварії у Польщі загинула українська журналістка Поліна Дорожкіна, яка працювала у газеті "Сегодня".