Нащадки Фріди Кало обурені через Барбі в її образі

Копирайт изображения AFP Image caption На честь 8 березня компанія Mattel випустила колекцію ляльок, розроблених за прототипами видатних жінок

Між родичами покійної мексиканської художниці Фріди Кало і корпорацією, яка стверджує, що має права на її портретне зображення, виник конфлікт.

Американська компанія Mattel, що випускає всесвітньо відомих ляльок Барбі, представила у США нову серію іграшок "Жінки, що надихають". Серед образів видатних жінок була і мексиканська художниця Фріда Кало.

Родина пані Кало заявила, що Mattel не може використовувати образ художниці.

Однак компанія Frida Kahlo Corporation, яка має права на бренд "Фріда Кало", а також компанія Mattel відкидають ці претензії.

Фріда Кало відома своїми автопортретами і є іконою феміністок. Після її смерті 1954 року образ художниці став активно тиражуватися, і зображення Кало, яка мала густі брови, що зрослися на переніссі, з'явилися на різних товарах - від текіли до блиску для губ.

Це не перший випадок, коли комерційна діяльність Frida Kahlo Corporation викликає обурення у деяких нащадків Фріди Кало.

"Двоюрідна онука художниці Маре Ромео є єдиним власником прав на зображення Фріди Кало", - йдеться у заяві родини.

Копирайт изображения PA Image caption Фріда Кало порушувала норми і руйнувала стереотипи. Пізніше її образ з'явився на багатьох товарах широкого вжитку

Пані Ромео повідомила агентству AFP, що проблема не обмежується правами на зображення.

"Це має бути лялька, яка втілює все, чим була моя тітонька, а ця іграшка зі світлими очима більше нагадує Барбі, ніж Фріду", - сказала вона.

Однак у Mattel заявили, що мали дозвіл на портретне зображення художниці.

"Компанія Mattel розробляла вигляд ляльки у співпраці з Frida Kahlo Corporation, яка володіє всіма правами на ім'я та образ пані Кало", - сказала прес-секретар підприємства.

"Окрім того, що Frida Kahlo Corporation є важливим учасником процесу розробки, ми маємо їхній дозвіл і угоду на виробництво ляльки, подібної до великої Фріди Кало".

Mattel також представила документ про надання права на використання імені й образу художниці, отриманих від її племінниці Ізольди Кало.