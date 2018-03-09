Нащадки Фріди Кало обурені через Барбі в її образі
Між родичами покійної мексиканської художниці Фріди Кало і корпорацією, яка стверджує, що має права на її портретне зображення, виник конфлікт.
Американська компанія Mattel, що випускає всесвітньо відомих ляльок Барбі, представила у США нову серію іграшок "Жінки, що надихають". Серед образів видатних жінок була і мексиканська художниця Фріда Кало.
Родина пані Кало заявила, що Mattel не може використовувати образ художниці.
Однак компанія Frida Kahlo Corporation, яка має права на бренд "Фріда Кало", а також компанія Mattel відкидають ці претензії.
Фріда Кало відома своїми автопортретами і є іконою феміністок. Після її смерті 1954 року образ художниці став активно тиражуватися, і зображення Кало, яка мала густі брови, що зрослися на переніссі, з'явилися на різних товарах - від текіли до блиску для губ.
Це не перший випадок, коли комерційна діяльність Frida Kahlo Corporation викликає обурення у деяких нащадків Фріди Кало.
"Двоюрідна онука художниці Маре Ромео є єдиним власником прав на зображення Фріди Кало", - йдеться у заяві родини.
Пані Ромео повідомила агентству AFP, що проблема не обмежується правами на зображення.
"Це має бути лялька, яка втілює все, чим була моя тітонька, а ця іграшка зі світлими очима більше нагадує Барбі, ніж Фріду", - сказала вона.
Однак у Mattel заявили, що мали дозвіл на портретне зображення художниці.
"Компанія Mattel розробляла вигляд ляльки у співпраці з Frida Kahlo Corporation, яка володіє всіма правами на ім'я та образ пані Кало", - сказала прес-секретар підприємства.
"Окрім того, що Frida Kahlo Corporation є важливим учасником процесу розробки, ми маємо їхній дозвіл і угоду на виробництво ляльки, подібної до великої Фріди Кало".
Mattel також представила документ про надання права на використання імені й образу художниці, отриманих від її племінниці Ізольди Кало.