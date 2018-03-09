"З мінометів мали розстріляти центр Києва" - СБУ про справу Рубана

Копирайт изображения УНІАН Image caption Василь Грицак стверджує, що Володимир Рубан перевозив зброю для теракту

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан брав участь у підготовці терактів у Києві. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.

"Планувалися масові теракти. З мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва. Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Йшлося про тисячі загиблих", - твердить керівник СБУ.

За словами пана Грицака, метою таких нападів мали бути хаос і громадянська війна в Україні.

"Як говорили їхні куратори з "ДНР" та Москви, має бути багато трупів, багато крові і має бути хаос. Внаслідок чого люди мають вийти на вулицю, а війська повернутися із АТО, прийти на Київ, щоб показати, що в Україні - громадянська війна", - наголосив він.

Адвокат пана Рубана Віталій Погосян в коментарі ВВС News Україна зазначив, що захист відкидає всі звинувачення,

Зброю до мікроавтобуса пана Рубана, за версією захисту, підкинули.

СБУ вказує на Москву

За твердженням пана Грицака, перевезення зброї пан Рубан узгодив з лідерами "ДНР" Олександром Захарченком та Олександром Тимофеєвим на прізвисько "Ташкент". В СБУ не вірять, що це організували "без згоди Москви".

Роль в підготовці нападів Володимира Рубана пан Грицак прокоментував так: "Просто виконавчий механізм в чужих руках".

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Чи причетний Медведчук?

На питання про можливу причетність до перевезення українського політика Віктора Медведчука, Грицак заявив: "Я не можу сказати більше, ніж сьогодні можу сказати".

Він надав журналістам інформацію, яка, за його словами, свідчить, що пан Рубан з 2013 року співпрацює з суспільним рухом "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук.

В організації заперечують будь-яку співпрацю з паном Рубаном.

"Жодної співпраці не було, жодних спільних проектів", - заявили BBC в прес-службі "Українського вибору".

Яка зброя?

Під час брифінгу СБУ продемонстрували відеозапис з прихованих камер у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, в якому, як твердять, перевозили боєприпаси.

На відеозапису можна побачити, як після в'їзду до Горлівки на непідконтрольній українському уряду території пан Рубан передає мікроавтобус іншому водієві. Через деякий час невідомі особи завантажують до мікроавтобуса боєприпаси.

За інформацією СБУ, в мікроавтобусі знаходилися п'ять автоматів АК-74, два ручних кулемети, три автомати АКС-74У, чотири пристрої для безшумної стрільби, 146 120-мм мін, шість протитанкових мін, два протитанкових гранатомети, 20 гранат РГД-5, 20 гранат Ф-1, тисячі патронів та інша зброя.

Копирайт изображения FACEBOOK MIROSLAV GAI Image caption Зброя, яку нібито вилучили у Рубана

Пан Грицак також стверджує, що у листопаді 2017 року Володимир Рубан провіз до України на цьому ж мікроавтобусі велику партію зброї, зокрема чотири міномети та два ручні протитанкові гранатомети.

Уся зброя, за словами голови СБУ, зараз знаходиться під "оперативним контролем".