Барак Обама з дружиною хочуть запустити телешоу - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барак Обама та його дружина Мішель можуть стати ведучими телешоу

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель ведуть переговори щодо запуску власного телешоу для потокового мультимедіа Netflix. Про це повідомляє The New York Times.

Газета припускає, що колишні господарі Білого Дому створюватимуть ексклюзивний контент для Netflix, орієнтованого на висвітлення історій, які надихають.

Якщо інформація підтвердиться, Барак Обама та його дружина отримають глобальну платформу для висловлення своїх ідей.

У Netflix заявили BBC, що не коментують подібну інформацію.

Обама надихає людей

Ерік Шульц, старший радник колишнього президента, не підтвердив його плани щодо телешоу, але сказав, що вони матимуть сенс.

"Президент та пані Обама завжди вірили у здатність історій з життя надихати", - зазначив він у коментарі американській газеті.

"Протягом свого життя вони розповідали історії людей, які поступово змінювали світ на краще", - наголосив пан Шульц.

The New York Times повідомляє, що одна з ідей для телешоу може полягати у тому, щоб Обама був ведучим обговорення таких питань, як охорона здоров'я, зміна клімату та імміграція. Всі ці теми переважали у порядку денному під час його перебування у Білому домі.

У виданні зазначають, що Netflix не має планів використовувати це телешоу для критики консерваторів або Дональда Трампа.

Netflix - дуже популярний ресурс. Кількість його абонентів сягнула приблизно 118 млн наприкінці 2017 року.

Він інвестує в контент, зокрема в науково-фантастичні серіали "Дивні дива" та "Чорне дзеркало", різні художні та документальні фільми, щоб збільшити базу абонентів.

Інформації про те, яку винагороду отримають Барак Обама та його дружина Мішель в разі укладання угоди з Netflix, поки що немає.

Обама спілкується з великою аудиторією у соцмережах. В нього понад 100 млн підписників у Twitter, а його сторінку у Facebook вподобали 55 млн користувачів.