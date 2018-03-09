Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники використали фотографії та одяг, який відповідав параметрам тіла Ергарт, щоб встановити кому належать останки, знайдені на острові в Тихому океані

Вчені, можливо, наблизилися до розгадки таємниці зникнення піонера авіації Амелії Ергарт.

Вона була першою жінкою, яка перелетіла через Атлантичний океан, але у 1937 році безслідно зникла.

Людські останки, виявлені в 1940 році на острові Нікумароро на островах Кірибаті в Тихому океані, швидше за все, належали саме Амелії Ергарт, стверджує дослідник з університету Теннессі.

Раніше фахівці вважали, що ці останки належали чоловіку.

Літак Ергарт зник у 1937 році, коли вона намагалася облетіти земну кулю.

Відома американська письменниця і піонер авіації пролітала разом зі штурманом капітаном Фредом Нунаном над Тихим океаном, коли її літак імовірно зазнав катастрофи.

Літак Амелії Ергарт летів з Лае в Гонолулу і зник в районі острова Нікумароро.

У 1940 році британська експедиція виявила на острові череп, жіночий черевик і інструмент, яким користувався Фред Нунан, а також пляшку трав'яного лікеру Benedictine - його Ергарт часто брала з собою в політ.

В цілому було знайдено 13 кісток, які потім були відправлені на Фіджі, де доктор Худлесс прийшов до висновку, що це останки чоловіка.

Проте вже тоді багато хто вважав, що на Нікумароро були знайдені останки саме Ергарт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Амелія Ергарт на момент зникнення була однією з найвідоміших жінок у світі

Доктор Річард Джанц з університету Теннессі нещодавно опублікував в журналі Forensic Anthropology статтю, в якій стверджує, що останки належали американській льотчиці.

Пан Джанц прийшов до висновку, що параметри кісток збігаються з параметрами Амелії Ергарт на 99%.

Він впевнений, що 77 років тому експерти прийшли до неправильного висновку, оскільки тоді судова остеологія була слабо розвинена.

Самі кістки, знайдені на Нікумароро, зникли. Проте професор Джанц використовував вимірювання кісток, зроблені доктором Худлессом.

За допомогою сучасної комп'ютерної програми Fordisc, яка широко використовується зараз у судово-медичній антропології, він порівняв ці вимірювання з відомими даними про ріст, вагу і іншими параметрами тіла Ергарт.

Група дослідників на чолі з Джанцем почали досліджувати фотографії Ергарт, дані її водійських прав і свідоцтво пілота для того, щоб визначити, чи збігаються пропорції її тіла з даними знайдених останків.

Дослідники також вдалися до послуг швачки, що спеціалізується на одязі минулого, щоб визначити довжину внутрішнього шва штанів і обхват талії штанів, які носила Ергарт.

"Результати аналізу вказують, що параметри Ергарт ближче до знайдених на Нікумароро кісток, ніж 99% осіб, довільно обраних з великої бази даних", - йдеться в доповіді доктора Джанца.

Останки належали жінці, яка, як і Ергарт, була європейського походження і вище середнього зросту.

"Це дає серйозні підстави вважати, що знайдені на Нікумароро останки належать Амелії Ергарт", - йдеться в доповіді.

"Поки не будуть пред'явлені остаточні докази, що це не її останки, - пише Джанц, - найбільш переконливим аргументом залишається, що це останки Амелії Ергарт".

Амелія Ергарт на момент свого зникнення була однією з найвідоміших у світі жінок.

Ентузіасти вже багато десятиліть намагаються зрозуміти, що саме з нею сталося.