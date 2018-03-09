Південна Корея: актора, якого звинуватили в домаганнях, знайшли мертвим

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Південнокорейського актора Чо Мін-кі, якого звинувачували у сексуальних домаганнях принаймні до восьми жінок, знайшли мертвим.

Звинувачення на адресу актора почали з'являтися минулого місяця, переважно від студентів університету, де він викладав драму.

Тіло актора знайшли у підвалі будинку, де він жив у Сеулі.

Наступного тижня 52-річного чоловіка планувала допитати поліція.

Актор став відомим завдяки телешоу, але знімався у фільмах.

Актор спочатку відкинув звинувачення, але 27 лютого вибачився у своїй заяві.

"Все це моя провина, і я той, хто заслуговує на звинувачення, - сказав він. "Я глибоко шкоду, що завдав болю. Я не уникатиму соціальних та правових наслідків моїх помилок".

Ким був Чо Мін-кі?

Актор почав свою кар'єру в театрі в 1982 році. Пізніше він знімався у фільмах та працював на телебаченні.

Він почав працювати в університеті Чонджу в 2010 році, але його звільнили у лютому, коли його почали звинувачувати у зґвалтуваннях та переслідуваннях студентів.