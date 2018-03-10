Трамп: угода із Північною Кореєю "в роботі"

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Президент Трамп у своєму Twitter повідомив, що угода із Північною Кореєю "в роботі". Це сталося після того, як напередодні він заявив, що погодився зустрітися із лідером Північної Кореї.

Очікується заява і від КНДР.

Раніше у Білому домі заявили, що зустріч не відбудеться доти, доки Пхеньян не піде на "конкретні дії".

Американські ЗМІ повідомляють, що президент Трамп ухвалив рішення про зустріч без консультацій із ключовими членами своєї адміністрації.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в цей час перебував у своїй першій поїздці до Африки.

Спілкуючись із журналістами у Джибуті у п'ятницю, пан Тіллерсон заявив:

"Це було рішення, яке президент ухвалив самостійно".

Неоднозначні заяви

Президент Трамп приголомшив оглядачів, коли заявив, що погоджується на зустріч із лідером КНДР по тому, як пропозиція про зустріч надійшла через Південну Корею. Жоден американський президент під час виконання обов'язків не зустрічався із лідерами Північної Кореї.

Неоднозначність ситуації посилилася, коли речниця пана Трампа, Сара Сандерс, заявила журналістам, що Північна Корея "пообіцяла денуклеарізацію".

"Ми не збираємося зустрічатися, допоки не побачимо конкретні кроки", - додала вона.

Посланці із Південної Кореї, які нещодавно зустрілися з Кім Чен Ином у Пхеньяні, заявили, що КНДР має за кінцеву мету позбутися ядерного арсеналу. Проте вони не заявляли, що цей процес почнеться до зустрічі з американцями.

Замість цього, наскільки зрозуміло, Північна Корея погодилася призупинити ядерні випробування на час проведення переговорів.

Копирайт изображения Reuters Image caption 9 березня посланці з Південної Кореї поінформували президента Трампа про зміст своїй переговорів із лідером КНДР

Раніше віце-президент США Майк Пенс закликав і надалі тиснути на Північну Корею, а президент Трамп говорив із китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо подовження санкцій проти КНДР.

Північнокорейські ЗМІ не згадують про зустріч.

У заяві делегації Південної Кореї йшлося про те, що зустріч може відбутися у травні. Проте ані дати, ані місця проведення зустрічі офіційно не називали.

Серед варіантів розглядають демілітаризовану зону на кордоні між двома Кореями, а також китайську столицю Пекін.

Як все сталося

Кім Чен Ин неочікувано скористався своєю новорічною промовою, аби відповісти на пропозицію щодо переговорів, озвучену Південною Кореєю минулого року. Це дозволило КНДР відправити делегацію своїх спортсменів на зимову Олімпіаду у Південній Кореї.

Копирайт изображения AFP Image caption Зустріч представників Південної Кореї із лідером КНДР, що відбулася 5 березня, виглядала дружньою

Після завершення ігор, делегація з Південної Кореї зустрілася із Кім Чен Ином у Пхеньяні. Після цього посланці відвідали Вашингтон, де повідомили президента Трампа про зміст зустрічі.

Після зустрічі у Білому домі радник з питань національної безпеки Південної Кореї заявив, що Кім Чен Ин готовий до зустрічі з американським президентом і "налаштований на денукліаризацію".

У заяві, надісланій до Washington Post, посланець КНДР в ООН наголосив на "мужньому рішенні" Кім Чен Ина, яке дозволить досягти "миру і стабільності на Корейському півострові і Східній Азії".

Проте оглядачі зауважують, що раніше Північна Корея призупиняла випробування ядерної зброї на час переговорів лише для того, аби відновити їх, коли виявилося, що їй не вдається домогтися виконання своїх вимог.

Дехто з аналітиків висловлює занепокоєння, що адміністрація Трампа може "потрапити у північнокорейську пастку", гарантуючи поступки і нічого за це не отримуючи.