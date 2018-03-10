Українці отримали золото, срібло і бронзу у перший день Паралімпіади
На зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані, які розпочалися 9 березня, українські спортсмени вже отримали золоту, срібну і три бронзові медалі.
"Золото" отримав Віталій Лук'яненко у біатлонній гонці на 7,5 км.
Це вже п'яті ігри українського паралімпійця з Харкова. На попередніх чотирьох він отримав вісім медалей, чотири з яких золоті.
Ще дві "бронзи" у біатлоні на 7,5 км отримали Ігор Рептюх і Анатолій Ковалевський.
Українська біатлоністка Оксана Шишкова отримала "срібло" у гонці на 6 км, а Людмила Ляшенко прийшла третьою.
За підсумком першого дня Паралімпіади Україна посідає 4 місце у медальному заліку.
Збірна, що представляла Україну на Зимових іграх, які завершилися 25 лютого, отримала 21 місце у медальному заліку.
Українські паралімпійці не вперше демонструють набагато кращі результати, ніж спортсмени з олімпійської збірної.
На Олімпіаді у Ріо паралімпійці здобули 3 місце у медальному заліку, привернувши увагу міжнародних ЗМІ.