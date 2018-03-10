Справа Скрипаля: донька не заслужила отруєння, каже її подруга

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Друг доньки колишнього російського шпигуна вважає, що жінка "не заслужила" отруєння, яке вчинили проти неї.

Поліція розслідує спробу вбивства Юлії та Сергія Скрипаля, яких знайшли без тями у Солсбері в неділю.

Подруга доньки Скрипаля Ірина Петрова розповіла BBC, що запам'ятала їх "ідеальною сім'єю".

Копирайт изображения EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергій Скрипаль та його донька Юлія

Але вона вважає, що люди можуть боятися публічно говорити про них.

"Мені стає лячно", - сказала вона. "Ніхто не хоче спілкуватися - навіть її родичі".

33-річна пані Скрипаль та її 66-річний батько перебувають у критичному стані в лікарні, а поліція вивчає місця, де був Скрипаль з донькою, у тому числі та на кладовищі, де похована дружина та син екс-полковника.

Розслідування

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Амбер Рудд проведе засідання надзвичайного державного комітету COBRA, аби повідомити членам уряду про хід розслідування цієї справи.

Раніше вона назвала використання нервово-паралітичної речовини на території Британії, за допомогою якої здійснили спробу вбивства екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, нахабним і зухвалим кроком.

Image caption Через п'ять років після смерті дружини Скрипаля від печінкової недостатності помер і його син

Міністр безпеки Бен Уоллес заявив у ефірі BBC Radio 4, що це "дуже серйозні інциденти з жахливими наслідками", і уряд готовий "реагувати за допомогою усіх ресурсів Великої Британії".

Відповідь Великої Британії буде рішучою, якщо будуть докази причетності Росії до погіршення здоров’я колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це заявив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Копирайт изображения Reuters Image caption У п'ятницю могилу сина Скрипаля накрили наметом

"Зараз звучать різні версії тривожної події в Солсбері, де були виявлені без свідомості 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія ", - сказав пан Джонсон в парламенті.

Що сталося?

Сьомого березня британська поліція повідомила, що колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля, якого виявили непритомним разом з дочкою в англійському Солсберрі, отруїли речовиною нервово-паралітичної дії. Їх знайшли непритомними біля торгового центру.

Image caption Поліція поки не зняла оточення з невеликого парку поруч з торговим центром

Помічник комісара лондонської поліції Марк Роулі заявив, що влада знає, яка це речовина, але не називає її в інтересах слідства

Як повідомляють джерела ЗМІ у Британії, Скрипаль був отруєний "дуже рідкісною речовиною, яку виробляють лише кілька лабораторій в світі".

Найвідоміші отруйні речовини нервово-паралітичної дії - токсин VX та зарин, які ООН зарахувала до хімічної зброї масового ураження.

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