Східна Гута: армія Сирії зайняла частину анклаву бунтівників

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Сирійська армія в суботу посилила наступ на Східну Гуту - підконтрольне повстанцям передмістя Дамаска.

Активісти Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, яке базується у Британії та офіційне сирійське телебачення стверджують, що анклав фактично розділили надвоє.

Цю інформацію не підтверджує представник однієї із повстанських груп.

Чого прагне армія?

Наразі приблизно половина території Східної Гути перебуває під контролем армії. Наступ ведуть на трьох напрямках. Анклав можуть розділити на три окремих зони.

За кілька тижнів авіаударів по Східній Гуті загинули понад 900 людей, повідомили на цьому тижні організація "Лікарі без кордонів" і Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Стратегічною метою наступу в Східній Гуті був поділ анклаву на ізольовані сектори та блокування шляхів постачання продовольством і зброєю повстанців.

Повстанці не підтверджують успіху армії

За деякими даними, військові зайняли розташоване в центрі анклаву місто Місраб і села довкола.

Місраб зв'язує місто Дума на півночі з іншим великим містом Харасті на заході. Якщо ці повідомлення підтвердяться, наступ урядових військ призведе до появи трьох зон - Дума і навколишні міста на півночі, Харасті на заході та інша частина анклаву на півдні.

Представник однієї з основних повстанських груп у Східній Гуті Джейш аль-Іслам, однак, стверджує, що повстанцям вдалося відбити наступ військових на Місраб.

У п'ятницю ввечері автоколона ООН зуміла доправити гуманітарну допомогу до Східної Гути після багатоденних безуспішних спроб, які зривалися через обстріли.

Копирайт изображения AFP Image caption На сирійському телебаченні показують репортажі про евакуацію частини повстанців з анклаву в Східній Гуті

У Східній Гуті досі перебуває біля 400 тисяч цивільних. Анклав осідає сирійською армією з 2013 року.

Хто вони - повстанці Східної Гути?

Повстанці, які зайняли анклав, належать до різних рухів і військових об'єднань, але рідко діяли об'єднано. Також ставалися збройні сутички між повстанцями.

Копирайт изображения Reuters Image caption В анклаві досі перебувають до 400 тисяч людей

Можна виділити два найбільші угруповання у Східній Гуті, - "Джейш аль-Іслам" і "Файлака ар-Рахман", які також є джихадистськими.

Анклав Східна Гута розташований так близько біля Дамаска, що повстанці можуть обстрілювати центр столиці з мінометів, що призводить до жертв серед населення.

Сирійський уряд заявляє, що посилення боїв у частині Гути, яка залишилася у повстанців, спричинене загонами джихадистів з угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке викреслили з перемир'я ООН.

Угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" - це альянс різних бойових об'єднань на чолі з Фронтом Нусра, який, у свою чергу, виник із залишків руху "Аль-Каїда".

Як стверджують повстанці з угруповання "Джейш аль-Іслам", напередодні вони евакуювали частину бійців групи "Хайят Тахрір аш-Шам", що перебувають у тюрмах в анклаві, в рамках домовленостей з делегацією, що прибула до Східної Гути разом з гуманітарним конвоєм.

На сайті сирійської опозиції з'явилося повідомлення про прибуття групи повстанців джихадистського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" зі Східної Гути до провінції Хама.