"Юнона" зазирнула вглиб атмосфери Юпітера: фото

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SWRI/ASI/INAF/JIRAM Image caption Центральний циклон на північному полюсі Юпітера оточений вісьмома іншими хмарними системами

Кадри, отримані цього тижня завдяки космічному зонду "Юнона", показують, наскільки глибокою є атмосфера Юпітера.

Космічний апарат "Юнона", який досліджує Юпітер, вийшов на орбіту навколо газового гіганта в липні 2016 року. Зонд фіксує зміни в гравітаційному полі планети.

Виміри свідчать про те, що в атмосфері Юпітера на глибині до 3 тисяч кілометрів відбувається рух значних мас матерії.

Це дозволяє вченим робити висновки про будову і динаміку атмосфери величезної планети.

Астрономи вже протягом століть спостерігають рухи хмар у верхніх шарах атмосфери Юпітера. Але досі тривають суперечки про те, наскільки глибокою є його атмосфера.

На думку учасника наукової групи проекту "Юнона" Трістана Гійо з Обсерваторії Лазурного берегу у Франції, нові дані дозволяють знайти відповідь на це питання.

"Протягом 40 років ми не знали, чи простягаються хмарні системи до центру планети, або ж вони розташовуються тільки в верхніх шарах атмосфери. Три тисячі кілометрів - це дуже велика глибина навіть для планети діаметром в 140 тисяч кілометрів. Йдеться про 1% маси планети. А це дорівнює трьом земним масам", - наголошує пан Гійо.

"Це дуже важливо для розуміння атмосферної динаміки не тільки на Юпітері, але й на інших газових гігантах - Сатурні, Урані і Нептуні, а також на екзопланетах, які відкривають зараз", - додає французький вчений.

У глибинах такої атмосфери, що складається в основному з водню і гелію, ці гази під впливом величезного тиску починають переходити в рідкі форми. Цей матеріал поводиться як тверде тіло - він обертається з рівномірною швидкістю, і саме він генерує найпотужніше магнітне поле планети.

Копирайт изображения Правообладатель иллюстрацииNASA/JPL-CALTECH/SWRI/M Image caption Тепер ми знаємо, наскільки глибокою є атмосфера Юпітера

Одне з основних завдань апарату "Юнона" - отримати дані про те, чи має Юпітер тверде ядро. Перші дані вказують на те, що таке ядро дійсно є, але воно не зовсім таке, як раніше припускали вчені.

Воно може бути досить рихлим і складатися не з гірських порід, а з металічного водню.

Продовження терміну роботи "Юнони" на орбіті має прояснити це питання. Найближчим часом від NASA очікують рішення щодо виділення коштів на продовження проекту.

Спочатку планувалося у липні цього року направити апарат в атмосферу планети, де він згорить, щоб уникнути його зіткнення з одним з великих супутників Юпітера. Вважається, що на цьому супутнику можуть існувати певні форми життя, тому вчені не хочуть його забруднювати залишками апарату.

Водночас дослідники хотять, щоб зонд зробив не менше 34 оборотів навколо Юпітера.

Один оборот займає 53 дні. Отже зонд, який вивели на орбіту у липні 2016 року, залишиться на ній до 2021 року.

Копирайт изображения NASA Image caption Апарат NASA "Юнона" вивели на орбіту Юпітера у липні 2016 року

Це дозволить отримати докладну мапу магнітного поля і зробити висновки про глибину загадкової Великої Червоної плями.

Мікрохвильові вимірювання вказують на те, що ця величезна воронка в хмарному шарі в південній півкулі планети має глибину до 350 км. Гравітаційні вимірювання можуть показати, що її глибина ще більше.

Апарат "Юнона" став другим космічним апаратом, який вийшов на орбіту навколо Юпітера після "Галілео", що знаходився на орбіті навколо газового гіганта з 1995 по 2003 рік.

Він рухається по унікальній полярній орбіті, що дозволяє його приладам спостерігати активність хмар, яку не можна побачити з Землі.

Що ми знаємо про Юпітер