Отруєння Скрипаля: сліди отруйної речовини знайшли у піцерії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сотні поліцейських та спеціалістів з хімзахисту задіяні у розслідуванні спроби отруєння російського екс-розвідника

BBC дізналося, що сліди отруйної речовини, яку використали проти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, знайшли у піцерії Zizzi в британському місті Солсбері.

В цьому закладі вони обідали у неділю, 4 березня.

Речовину виявили у піцерії в Солсбері під час судово-медичної експертизи.

Вже через дві години після того, як колишній розвідник та його донька залишили піцерію, їх знайшли у несвідомому стані на лавці в парку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У піцерії Zizzi знайдені сліди отруйної речовини нервово-паралітичної дії, якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку

Наразі немає підстав вважати, що будь-хто з тих, хто перебував в піцерії одночасно з постраждалими, знаходиться в небезпеці або має якийсь стосунок до потрапляння до закладу отруйної речовини.

Окрім піцерії, поліція продовжує слідчі дії ще в чотирьох місцях в Солсбері - будинку Скрипаля, пабі Bishop's Mill, в парку, де знайшли екс-розвідника з донькою, і на кладовищі, де поховані його дружина та син.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипал потрапив до лікарні у критичному стані.

У суботу міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд провела друге за тиждень засідання надзвичайного комітету COBRA, присвячене інциденту в Солсбері. Вона зазначила, що уряд залучив "величезні ресурси" для розслідування спроби вбивства.

Заступник міністра внутрішніх справ з безпеки Бен Воллес в інтерв'ю BBC назвав отруєння двох росіян вкрай серйозним інцидентом з жахливими наслідками.

"Хтось приїхав на нашу землю, нахабно, зухвало скоїв підлий злочин з використанням нервово-паралітичної речовини, забороненої міжнародним законодавством, і потенційно поставив під загрозу безліч людей", - наголосив він.

До слідства уряд Британії залучив понад 250 поліцейських з антитерористичного підрозділу. Вже знайдені 200 доказів і опитані понад 240 свідків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спеціалісти з хімзахисту працюють на кладовищі, де поховані дружина та син екс-розвідника

Поліції допомагають 180 військовослужбовців, зокрема офіцери хімзахисту, 40 морських піхотинців, які нещодавно брали участь в навчаннях щодо протидії токсичним загрозам, експерти розташованого неподалік Центру хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони.