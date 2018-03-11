У Британії невідомі надсилають листи про "День покарання мусульман"

Копирайт изображения TELLMAMAUK Image caption В багатьох містах Великої Британії надсилають листи з закликами до розправи над мусульманами

У багатьох містах Британії невідомі надсилають листи з закликами взяти участь у "Дні покарання мусульман".

В інтернеті опубліковані зображення листів паперу, на яких наводиться перелік насильницьких дій та кількість балів, які можна отримати за їх здійснення.

"Листи ненависті" викликали тривогу в правозахисних організацій та політиків.

Антитерористична поліція розглядає подібні листи як можливий злочин на ґрунті ненависті.

Страх серед мусульманської громади

Як повідомляє організація Tell Mama UK, яка спостерігає за проявами ненависті щодо британських мусульман, подібні листи отримали люди в Бредфорді, Лестері, Лондоні, Кардіффі та Шеффілді.

"Це викликало чималий страх серед громади", - говорить керівник організації Іман Атат.

"Вони запитують, чи знаходяться у безпеці, чи можуть їхні діти безпечно грати на подвір'ї. Ми сказали їм, щоб вони зберігали спокій та телефонували до поліції, якщо вони отримають один з цих листів", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через надходження "листів ненависті" у мусульманської громади з'явилася тривога

Депутат від лейбористів Наза Шах повідомила, що кільком її виборцям у Бредфорді підкинули "листи ненависті" прямо під двері.

На її думку, такі дії спрямовані на те, щоб вселяти страх у людей, але приречені на поразку.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, стоїмо поряд, тому що ніщо не розділить нас",- наголосила пані Шах.

За її словами, в поліції вважають надходження "листів ненависті" пов'язаною серією правопорушень.

Речник антитерористичної поліції у північно-східній Англії повідомив, що щодо отриманих листів проводять розслідування.

Поліція Західного Йоркширу отримала вже шість повідомлень про такі "листи ненависті".