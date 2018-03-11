У США черниця померла під час суду проти співачки Кеті Перрі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кетті Перрі показувала черницям татуювання з Ісусом і співала релігійні гімни, але це не переконало їх не виступати проти продажу співачці колишнього монастиря

Католицька черниця, яка кілька років брала участь у судовому процесі проти поп-зірки Кеті Перрі, впала і померла прямо під час засідання суду. Про це повідомляють американські ЗМІ.

89-річна сестра Кетрін Роуз Хольцман - одна з двох літніх монахинь, які намагалися опротестувати продаж співачці території колишнього монастиря у Лос-Анджелесі.

У 2015 році Перрі вирішила купити ділянку за 14,5 млн доларів, однак проти виступили колишні мешканки монастиря.

Сестра Кетрін Роуз та сестра Ріта Келланан заявили, що їм неприємно передавати монастир і три гектари прилеглої території співачці, яка виконувала такі пісні як I Kissed A Girl ("Я поцілувала дівчину") та Ur So Gay ("Ти так схожий на гея").

За даними ЗМІ, Перрі відвідувала монахинь, щоб умовити їх не виступати проти угоди, і навіть показувала їм своє татуювання з Ісусом і співала релігійні гімни. Однак монахинь це не переконало.

"Я знайшла її відео, - розповідала сестра Ріта Келланан виданню Los Angeles Times. - Мені жодне з них не сподобалося".

В результаті черниці спробували продати ділянку господині місцевого ресторану без схвалення архідіоцезії Лос-Анджелесу.

"Будь ласка, зупиніться"

Перрі та Католицькій церкві суд присудив компенсацію в майже 10 млн доларів, оскільки адвокатам вдалося довести, що черниці не мали права продавати об'єкт.

Черниці не отримали згоду на продаж від архієпископа Хосе Гомеса і Ватикану, який повинен схвалювати продаж будь-якої церковної власності вартістю понад 7,5 млн доларів.

В результаті присяжні дійшли висновку, що ресторатор Дена Холлістер, яка збиралася перетворити ділянку в готель, навмисно намагалася зірвати угоду Перрі.

Однак черниці не збиралися залишати боротьбу.

За кілька годин до смерті сестра Кетрін Роуз говорила з журналістами Fox11 LA і звернулася безпосередньо до зірки: "Кеті Перрі, будь ласка, зупиніться, це не веде ні до чого хорошого, а тільки заподіює біль багатьом людям".