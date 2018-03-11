Лідеру Китаю Сі Цзіньпіну дозволили правити довічно

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сі Цзіньпін оплесками зустрів скасування обмежень на строки перебування при владі

Парламент Китаю схвалив зняття обмежень щодо строків перебування при владі лідера країни Сі Цзіньпіна.

За відповідні зміни до Конституції проголосували Всекитайські збори народних представників - вищий законодавчий орган країни.

З 2964 делегатів, що взяли участь у голосуванні, лише два проголосували проти та троє утрималися.

У 1990-х роках в Китаї запровадили обмеження перебування при владі для керівника держави двома строками.

Ідеолог модернізації країни та "соціалізму з китайською специфікою" Ден Сяопін таким чином намагався протидіяти виникненню нового культу особистості, який вже існував за часів Мао Цзедуна.

Проте Сі Цзіньпін, який знаходиться при владі з 2012 року та мав залишити посаду навесні 2023 року, кинув виклик традиції та не представив свого наступника на з'їзді Комуністичної партії Китаю у жовтні минулого року.

Замість цього він зміцнив свою політичну владу.

З'їзд КПК вніс ім'я Сі Цзіньпіна до партійного статуту. Таким чином його прирівняли до засновника партії Мао Цзедуна.

Сі Цзіньпін назавжди?

Аналіз Стівена Макдонелла, кореспондента BBC China у Пекіні

Зараз важко побачити ознаки того, що хтось кидає виклик Сі Цзіньпіну.

Він накопичив владу, якої ні в кого не було з часів Мао Цзедуна.

Ще п'ять років тому країною керувало колективне керівництво. За часів колишнього президента Ху Цзіньтао звичайною справою було висловлення різних думок під час засідань постійного комітету Політбюро ЦК КПК.

Було відчуття, що Ху Цзіньтао потрібно було задовольняти різні фракції всередині Комуністичної партії. Здавалося, що кожні 10 років в процесі плавної передачі влади приходитиме новий лідер зі своїми людьми.

Відсьогодні з цим покінчено.

Не було загальнонаціональних дебатів стосовно того, чи слід лідерові залишатись при владі до тих пір, поки його обирають. Поступово, але впевнено Сі Цзіньпін змінив порядок управління власної країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайський парламент вніс зміни до Конституції майже одноголосно

Поодиноке невдоволення

Інтернет-цензори в Китаї блокують обговорення теми довічного правління, зокрема забороняють використовувати зображення Вінні-Пуха.

Саме Сі Цзіньпіна користувачі соцмереж представляють у вигляді персонажа мультфільмів.

Колишній редактор державної газети Лі Датон в повідомленні деяким членам Всекитайських зборів народних представників наголосив, що скасування обмежень на строки перебування при владі призведе до хаосу.

"Я вже не міг цього терпіти. Я обговорював це з друзями, і ми розлютились. Ми повинні висловити свою незгоду", - сказав він BBC China.

Проте державні ЗМІ зобразили скасування обмежень як необхідну реформу.

Копирайт изображения WEIBO/AFP Image caption Критики Сі Цзіньпіна часто зображують його у вигляді Вінні-Пуха

Шлях до світового лідерства?

Сі Цзіньпін вважає, що Китай продемонстрував життєздатність своєї моделі однопартійної комуністичної держави, і вона повинна стати "новим вибором" для країн, що розвиваються.

Про це він говорив на жовтневому з'їзді, представляючи свої "Думки Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою у новому році".

Тепер вони закріплені в основному законі, і будь-яка суперечка з керівником держави означатиме атаку на конституційний строй Китаю.

Діти у школах, студенти в університетах та партійні працівники будуть вивчати філософію Сі Цзіньпіна та обговорювати деталі "нової ери", у якій Китай має стати лідером світу.

До Сі Цзіньпіна в конституцію потрапили прізвища лише двох лідерів Китаю - Мао і Ден Сяопіна, причому останній на момент ухвалення відповідного рішення партії вже помер.

В розумінні Сі Цзіньпіна першою епохою комуністичного Китаю були часи Мао, який об'єднав спустошену громадянською війною країну, другою епохою - розвиток і зростання добробуту за часів Ден Сяопіна.

У третій, "новій ері" китайці будуть більш багатими та згуртованими, а країна стане лідером світової спільноти і прикладом для наслідування в епоху кризи західної демократії.