Туриста, який кілька днів тому зник у Карпатах, знайшли живим

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Гора Піп Іван Чорногірський

Туриста з Києва, який чотири дні тому відокремився від групи й зник у Карпатах, у неділю зранку знайшли рятувальники. Чоловік живий, його стан задовільний, йдеться у повідомленні івано-франківських рятувальників.

7 березня група туристів, до якої входило четверо людей, вийшла на гору Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин українських Карпат - висота 2028 м).

Далі туристи рушили в напрямку Говерли, однак по дорозі група розділилася - один з них, чоловік 1990 року народження, вирішив самостійно йти в сторону гори Вухатий Камінь (висота 1864 м), що за кілька кілометрів від села Дземброня Верховинського району.

Телефонного зв'язку з чоловіком не було, й у запланований день - 9 березня - він не повернувся до наміченої точки.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Ситуація на горі Піп Іван станом на 10 березня: хмарно, дрібний сніг, видимість обмежена до 20м, вітер західний 14м/с, температура повітря -4'С

10 березня почалися його пошуки - туриста шукали 17 рятувальників у чотирьох пошукових групах в районах гір Вухатий Камінь, Смотрич, Піп Іван, полонин Чуфрова, Смотрич і Погорілець.

У перший день пошуки не дали ніяких результатів й виявити сліди чоловіка не вдалося.

На наступний день рятувальна операція продовжилася. У неділю близько 11-ї години зниклого туриста знайшли на полонині Шешорська.

Згодом друзі чоловіка розповіли виданню "Новое время", що киянин заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченій спеціально для прихистку туристів. Там він провів кілька днів, поки його не знайшли рятувальники.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Рятувальники попереджають про небезпеку одиночних сходжень на Чорногірський хребет взимку

Окрім того, що його стан задовільний, більше деталей про здоров'я туриста не повідомляється.

В останні дні в районі Чорногірського хребта фіксувався сильний вітер, через який видимість була обмежена до 20 метрів.

Рятувальники не рекомендують здійснювати одиночні сходження в гори через значну небезпеку таких походів.

Крім того, у Карпатах залишається високий ризик сходження лавин.

Це не єдиний випадок зникнення туристів у горах за останні тижні.

Так вночі 10 березня рятувальники того ж Івано-Франківського управління ДСНС знайшли в районі гори Говерла 12 заблукалих туристів, яких доправили до найближчої туристичної бази.

А в грудні 2017 року зник чоловік, який самостійно вирішив піднятися на гору Хом'як. Його тіло виявили через добу пошуків в одному з потоків.