Найвідоміші обкладинки журналу NME за 66 років

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Протягом 66 років англійський New Musical Express- NME - був одним з найважливіших музичних журналів. Тепер, коли в минулу п'ятницю вийшов останній його друкований випуск, для меломанів закінчилася ціла епоха.

Тепер нові матеріали редакції будуть доступні лише онлайн. Причина - ріст цін на виробництво друкованої продукції, а також складна ситуацію на ринку реклами.

NME відзначав на своїх сторінках народження і смерть цілих музичних жанрів. Більше того, на думку критиків, популярність таких напрямків як панк-рок або нью-вейв багато в чому зобов'язана статтям саме у цьому журналі.

BBC News згадує деякі з історичних обкладинок журналу.

Перша обкладинка, 7 березня 1952 року

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Так, буквально днями NME виповнилося 66 років.

У першому номері розповідалося про Віру Лінн, Алана Діні, Гаррі Голді (не радянського шпигуна у США, а британському саксофоніста) і Теда Хіті.

Крім того, журнал розповів про те, що британський уряд може незабаром вперше дозволити відкрити на острові комерційну радіостанцію.

Велика четвірка: The Beatles, 11 жовтня 1963

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У 1960-х NME міг похвалитися найбільшими тиражами в світі музичної преси.

Виснажений Білий Герцог: Девід Боуї, 15 травня 1976

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Фотограф Ендрю Кент протягом двох років, починаючи з 1975 року, стежив за творчістю Девіда Боуї й знімав його під час турне, присвяченого альбому Station To Station.

Ті фото розповідали про становлення нового іміджу співака - "виснаженого білого герцога", - що контрастували з попередніми його втіленнями, такими, як Зіггі Стардаст.

Протистояння брітпопу: Blur проти Oasis, 12 серпня 1995

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На піку популярності брітпопу в 1990-х у пресі часто пропонували читачеві обирати між двома головними групами цього напрямку: Blur і Oasis.

Їхнє суперництво відбивалося у чартах і, відповідно, в заголовках. Як, наприклад, коли пісня Country House групи Blur обійшла хіт Roll With It у виконанні їхніх принципових візаві Oasis.

Реабілітація та відновлення: Емінем, 17 липня 2010

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Емінем з'явився на обкладинці NME незабаром після виходу альбому Recovery ("Відновлення").

Цей альбом повторив успіх попереднього Relapse, випущеного у 2009 році, і протримався сім тижнів на першому місці у Великій Британії.

У жалобі: Емі Вайнхауз, 30 липня 2011

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Обкладинка цього номера NME була зроблена чорно-білою у пам'ять про Емі Вайнхауз, чия смерть потрясла музичний світ влітку 2011 року.

Емі померла в 27 років, поповнивши сумний список "клубу 27" - знаменитостей, чиє життя скінчилося у цьому віці. У цьому списку: засновник Rolling Stones Брайан Джонс, легендарний гітарист Джиммі Хендрікс і не менш легендарна співачка Дженіс Джоплін, засновник Doors Джим Моррісон та лідер Nirvana Курт Кобейн.

О боже: Ріанна, 18 вересня 2015

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Обкладинка з Ріанною вийшла у момент, коли історія журналу зробила крутий поворот.

NME був випущений для вільного поширення і роздавався у магазинах, на залізничних станціях та університетах.

Єдина і неповторна: Дуа Ліпа, 19 травня 2017

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У 2017 році NME написав, що Дуа Ліпа - співачка, яка впевнено йде до прем'єр-ліги поп-музики.

І вони знову мали рацію - менше ніж за рік вона зайняла вершини чартів у Великій Британії та завоювала престижну премію Brit Awards.

Вибори: Джеремі Корбін, 2 червня 2017

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За тиждень до загальних виборів NME вторглися у світ великої політики, опублікувавши на обкладинці фото лідера Лейбористської партії Британії Джеремі Корбіна.

В інтерв'ю журналу лейборист обіцяв "повністю позбутися від плати за навчання", якщо його партія прийде до влади.

Пізніше Корбін, який в своїй програмі орієнтувався на молодих виборців, навіть виступив перед величезним натовпом на музичному фестивалі в Гластонбері.

Остання обкладинка: Стеффлон Дон, 9 березня 2018

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На останній обкладинці NME Британію представляє співачка Стеффлон Дон.

New Musical Express перестав видавати щотижневі друковані випуски, однак він залишиться в електронному вигляді.

Крім того, періодично журнал виходитиме у вигляді окремих спеціальних друкованих випусків.