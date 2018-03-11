На Закарпатті ввели ще один вихідний

Копирайт изображения УНІАН Image caption Генннадій Москаль

У Закарпатській області офіційно запроваджено ще один вихідний день - 15 березня. Таке рішення до річниці створення Карпатської України ухвалив місцевий губернатор Геннадій Москаль.

"15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий стяг, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна", - розповів Геннадій Москаль.

"15 березня 1939 року - одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним", - пояснив губернатор.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Карпатська Україна - українське державне утворення, яке існувало у 1939 році та було ліквідоване внаслідок вторгнення Угорщини. На фото - відзначення річниці створення Карпатської України в Ужгороді у березні 2016 року

За його розпорядженням головам райдержадміністрацій та керівникам всіх підприємств рекомендують перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня.

Як пояснюють, саме у цей період по області проводитимуть традиційну весняну толоку - суспільні роботи на користь громади.

Католицький Великдень

Це не вперше Геннадій Москаль запроваджує вихідний на Закарпатті - нещодавно він підписав розпорядження про те, щоб неробочим днем був і день, наступний за католицьким Великоднем, тобто понеділок, 2 квітня.

"У зв'язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 2 квітня буде вихідним днем", - йдеться на сайті Закарпатської ОДА.