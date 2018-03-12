Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Путін у 2014 наказав збити турецький пасажирський літак, який виконував рейс з Харкова до Стамбула

Російський президент Володимир Путін у 2014 році наказав збити пасажирський літак, який летів з України в Туреччину. Про це він заявив в інтерв'ю політичному оглядачу Андрію Кондрашову в документальному фільмі "Путін".

Володимир Путін розповів, що цей випадок стався напередодні відкриття Олімпійських ігор у Сочі в лютому 2014 року.

"Мені доповіли: літак, який летить з України до Стамбула захопили, викрадачі вимагають посадки у Сочі", - зазначив президент Росії.

Мова йде про літак Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, який виконував рейс з Харкова до Стамбула. За словами пілотів, тоді один з пасажирів сказав, що у нього є бомба і наказав повертати літак на Сочі.

Співробітники спецслужб повідомили Путіну, що в таких надзвичайних ситуаціях літаки збивають.

"Я сказав їм: дійте відповідно до плану", - зазначив президент Росії.

У небо підняли російську бойову авіацію, але виявилося, що це була п'яна витівка пасажира.

Першу частину документального фільму "Путін" опублікував у соцмережі "Однокласники" керівник російського державного інформагентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов.