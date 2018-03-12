Україна вийшла на третє місце на Паралімпіаді
Україна увійшла до трійки найкращих у медальному заліку на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані.
Українські паралімпійці вибороли загалом вже дев'ять медалей - три золотих, дві срібних та чотири бронзових.
На першому місці у медальному заліку перебувають паралімпійці з США, на другому - паралімпійці з Франції.
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Третє золото для української команди завоював Ігор Рептюх у змаганнях лижників на дистанції 20 км вільним стилем. Він пройшов цю відстань за 44 хвилини та 52 секунди.
Також у змаганнях лижниць на довгій дистанції 15 км срібну нагороду виграла українка Оксана Ляшенко, в іншому різновиді змагань на цій же дистанції бронзу виборола українка Людмила Ляшенко.
Раніше українці здобули на Паралімпіаді ще шість медалей:
- Віталій Лук'яненко - золото у біатлонній гонці на 7,5 км;
- Максим Яровий - золото у лижних перегонах на довгій дистанції (15 км);
- Оксана Шишкова - срібло у біатлонній гонці на 6 км;
- Ігор Рептюх - бронза у біатлонній гонці на 7,5 км;
- Анатолій Ковалевський - бронза у біатлонній гонці на 7,5 км;
- Людмила Ляшенко - бронза у біатлонній гонці на 6 км.