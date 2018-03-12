Україна вийшла на третє місце на Паралімпіаді

Копирайт изображения facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabled Image caption Ігор Рептюх завоював третє золото на Паралімпіаді-2018 для українскьої команди

Україна увійшла до трійки найкращих у медальному заліку на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані.

Українські паралімпійці вибороли загалом вже дев'ять медалей - три золотих, дві срібних та чотири бронзових.

На першому місці у медальному заліку перебувають паралімпійці з США, на другому - паралімпійці з Франції.

Третє золото для української команди завоював Ігор Рептюх у змаганнях лижників на дистанції 20 км вільним стилем. Він пройшов цю відстань за 44 хвилини та 52 секунди.

Також у змаганнях лижниць на довгій дистанції 15 км срібну нагороду виграла українка Оксана Ляшенко, в іншому різновиді змагань на цій же дистанції бронзу виборола українка Людмила Ляшенко.

Раніше українці здобули на Паралімпіаді ще шість медалей: