Маск: колонію на Марсі треба створити до світової війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ілон Маск заявив, що створення колонії на Марсі дуже важливе для збереження людства

Ілон Маск, відомий своєю схильністю ставити дивні дедлайни, оголосив про ще один: вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.

"Я думаю, що ми зможемо виконувати короткі польоти, злети та посадки, десь у першій половині наступного року", - сказав він у виступі на фестивалі South by Southwest в Остіні, штат Техас.

За його словами, життєво важливим є, аби люди змогли висадитися на Марс до наступної "ймовірної" світової війни.

Маск вважає, що поява колонії на Марсі може зменшити можливість тривалих "темних часів", якщо ядерна війна знищить життя на Землі.

Проте він зазначив: "Іноді мої строки дещо… ну ви знаєте".

Більш нагальним питанням для пана Маска та його інвесторів може бути обсяг досі невиконаних замовлень на постачання "доступного" автомобіля Model 3 компанії Tesla. Компанія все ще відстає від своїх виробничих цілей.

Життя на Марсі

Але досить про реальність.

Ілон Маск, безсумнівно, найцікавіший бізнесмен у Кремнієвій долині - а можливо, і в світі - завдяки його майже власноруч зробленому перезапуску космічної гонки.

Після низки невдалих випробувань ракет - і майже банкрутства - SpaceX вразив світ своїм останнім випробуванням Falcon Heavy у лютому.

Кадри цієї події, у супроводі пісні Девіда Боуї "Життя на Марсі", показали відвідувачам фестивалю, на якому виступив пан Маск.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У космос машину вивела найпотужніша ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX.

Безумовно, кінцевою метою є колонізація Марса.

Під час заходу пан Маск висловив своє бачення, як суспільство там має функціонувати, щоб бути успішним.

"Я думаю, найкраще було б, якби формою правління на Марсі була пряма демократія. Кожен голосує з кожного питання і саме так це працює", - наголосив він.

На думку Маска, колонія на Марсі є надзвичайно важливою для виживання людства.

"Я думаю, навряд чи у нас ніколи не буде світової війни знову", - зазначив бізнесмен.

Згадавши про більш приємні речі, пан Маск зазначив, що захоплюється запуском роботи у нових галузях з нуля.

Він жартома зазначив, що Марс потребуватиме створення піцерій, а одного дня люди будуть пити у марсіанському барі.

Про "небезпечний штучний інтелект"

Водночас Ілон Маск знову наголосив, що більшою загрозою для існування людства є не ядерна війна, а штучний інтелект.

"Штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерне озброєння", - сказав він, відкинувши незгоду експертів, які раніше припускали, що пана Маска більше цікавить полеміка, ніж вивчення роботи штучного інтелекту.

"Зазвичай я не є прихильником регулювання та нагляду", - наголосив Маск.

"Але у цій ситуації є дуже серйозна небезпека для громадськості. Повинен існувати громадський інститут із доступом до інформації та наглядовою функцією, аби кожен використовував штучний інтелект безпечно. Це надзвичайно важливо", - додав він.

За словами Маска, зараз у світі ніхто просто так не дозволяє створювати ядерну зброю.

"Моя точка зору полягала в тому, що штучний інтелект є набагато небезпечнішим, ніж ядерна зброя. Тож, чому у нас немає регуляторного нагляду? Це безглуздо", - зазначив бізнесмен.

Ваша думка про Ілона Маска, швидше за все, залежатиме від того, чи вірите ви його незвичайним твердженням про життя на Марсі.

Звичайно, переважає настрій, що пан Маск - стратег вищого класу, здатний впливати на майбутнє. І якщо він не спробує доставити нас на Марс, то хто це зробить?