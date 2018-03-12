Десятки людей загинули в авіакатастрофі у Непалі
В аеропорту Катманду під час посадки розбився пасажирський літак, на борту якого перебувала 71 людина.
Літак після падіння охопило полум'я.
Як повідомили ВВС у поліції, 40 людей загинули.
Рятувальники витягнули тіла з-під обгорілих уламків літака, який належав авіакомпанії з Бангладеш US-Bangla.
Як мінімум 22 осіб вижили. Деякі з них перебувають у критичному стані.
Прем'єр-міністр Непалу Кхадга Шарма Олі висловив свої співчуття родичам загиблих та пообіцяв негайне розслідування.
Турбореактивний літак Bombardier Dash 8 Q400 виконував рейс BS211 зі столиці Бангладеш Дакки.
На борту були 67 пасажирів та чотири члени екіпажу. Серед них 33 пасажири з Непалу, 32 з Бангладеш, та по одному - з Китаю та Мальдівських островів.
Як трапилася авіакатастрофа
"Літак отримав дозвіл на посадку з південної сторони злітно-посадкової смуги, але приземлився з півночі", - заявив Kathmandu Post генеральний директор управління цивільної авіації Непалу Санджив Гаутам.
"Ми ще маємо з'ясувати причину незвичайної посадки", - зазначив він.
Один з тих, хто вижив, непальський турагент Басанта Бохора, розповів зі свого лікарняного ліжка про обставини падіння літака.
За його словами, з літаком почали відбуватися дивні речі незадовго до посадки в Катманду.
"Раптом літак сильно затрясся, і після цього стався гучний удар", - цитує його Kathmandu Post.
"Я сидів біля вікна і зміг вистрибнути", - додав він.
Причина авіакатастрофи поки що не з'ясована.
У 1992 році при посадці в аеропорту Катманду впав літак Thai Airways. Загинули всі 113 пасажирів та членів екіпажу.