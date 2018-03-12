Десятки людей загинули в авіакатастрофі у Непалі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кілька десятків людей загинули внаслідок інциденту в аеропорту Трибхуван.

В аеропорту Катманду під час посадки розбився пасажирський літак, на борту якого перебувала 71 людина.

Літак після падіння охопило полум'я.

Як повідомили ВВС у поліції, 40 людей загинули.

Рятувальники витягнули тіла з-під обгорілих уламків літака, який належав авіакомпанії з Бангладеш US-Bangla.

Як мінімум 22 осіб вижили. Деякі з них перебувають у критичному стані.

Прем'єр-міністр Непалу Кхадга Шарма Олі висловив свої співчуття родичам загиблих та пообіцяв негайне розслідування.

Турбореактивний літак Bombardier Dash 8 Q400 виконував рейс BS211 зі столиці Бангладеш Дакки.

На борту були 67 пасажирів та чотири члени екіпажу. Серед них 33 пасажири з Непалу, 32 з Бангладеш, та по одному - з Китаю та Мальдівських островів.

Як трапилася авіакатастрофа

"Літак отримав дозвіл на посадку з південної сторони злітно-посадкової смуги, але приземлився з півночі", - заявив Kathmandu Post генеральний директор управління цивільної авіації Непалу Санджив Гаутам.

"Ми ще маємо з'ясувати причину незвичайної посадки", - зазначив він.

Один з тих, хто вижив, непальський турагент Басанта Бохора, розповів зі свого лікарняного ліжка про обставини падіння літака.

За його словами, з літаком почали відбуватися дивні речі незадовго до посадки в Катманду.

"Раптом літак сильно затрясся, і після цього стався гучний удар", - цитує його Kathmandu Post.

"Я сидів біля вікна і зміг вистрибнути", - додав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 40 людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежникам довелося гасити полум'я на уламках літака

Копирайт изображения Bishnu Sapkota Image caption Після падіння літак охопило полум'я

Причина авіакатастрофи поки що не з'ясована.

У 1992 році при посадці в аеропорту Катманду впав літак Thai Airways. Загинули всі 113 пасажирів та членів екіпажу.