СБУ проводить десятки обшуків: що шукають?

Копирайт изображения unian Image caption Cпівробітник СБУ в Харкові, 2016 рік

Служба безпеки України повідомила, що проводить понад 25 обшуків у людей, в тому числі журналістів, які, за словами СБУ, сприяють Росії в проведені "антиукраїнських акцій".

Обшуки відбуваються у різних регіонах України, зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни", - написала пані Гітлянська на Facebook.

У коментарі BBC News Україна речниця СБУ підтвердила, що обшуки проходять у кількох журналістів.

"Там не всі журналісти. Там один чи два", - сказав вона.

Однак жодних імен в СБУ поки що не підомляють і обіцяють оприлюднити більше інформації після завершення процесуальних дій.

Пані Гітлянська також заявила BBC News Україна, що ці обшуки "ніяк не пов'язані" зі справою Володимира Рубана, якого минулого тижня арештували на два місяці за звинуваченням у "підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави".