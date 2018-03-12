Помер французький модельєр Живанші

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Юбер де Живанші з моделлю Іман 2002 року

Помер французький модельєр Юбер де Живанші, який зокрема створював образи для Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.

Йому був 91 рік.

Звістку про смерть модельєра підтвердив його партнер, колишній дизайнер Філіп Венет інформаційному агентству AFP.

"З великим смутком ми повідомляємо, що помер Юбер де Живанші ", - сказав Філіп Венет.

1952 року пан Живанші заснував модний дім Givenchy.

Його розуміння моди втілювали дві відомі клієнтки - Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.

Живанші, мабуть, здобув найбільшого визнання завдяки своїй "маленькій чорній сукні", яку надягла Одрі Хепберн у стрічці "Сніданок у Тіффані".

Копирайт изображения REX/SHUTTERSTOCK Image caption Чорна сукня Одрі Хепберн стала уособленням елегантної простоти

"Чудовий і простий одяг Живанші давав мені відчуття, що я та людина, яку граю", - колись говорила Одрі Хепберн про дизайнера.

Дружба між Живанші та Хепберн тривала 40 років і посіла власне місце в історії моди і кіно.

Вона стала його музою, а він розробив для неї костюми та вовняні сукні для музичної комедії "Весела мордочка" 1957 року та легендарної комедії "Як украсти мільйон" в 1966 році.