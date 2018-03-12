Помер актор Олег Табаков

  • 12 березня 2018
Олег Табаков на Російському тижні моди 2007 року Копирайт изображения Getty Images
Image caption Олег Табаков на Російському тижні моди 2007 року

Помер народний артист СРСР Олег Табаков. Йому було 82 роки.

Про смерть актора повідомила прес-служба МХТ імені Чехова. "На жаль, помер Олег Табаков", - сказав співрозмовник агентству РІА Новини. Про смерть Табакова у театрі також повідомили виданню РБК.

"Олег Павлович помер в лікарні", - на умовах анонімності розповіло джерело Інтерфаксу.

Про госпіталізацію Табакова стало відомо у листопаді. Він потрапив до відділення реанімації Першої міської лікарні Москви через запалення легенів.

Від Шелленберга до Мері Поппінс

Актор не залишав сцену й екран понад півстоліття, зігравши понад двісті ролей в найширшому діапазоні: від шефа німецької розвідки Шелленберга в "Сімнадцяти миттєвостях весни" до домоправительки Ендрю в "Мері Поппінс, до побачення", від алкоголіка Суходрищева в "Ширлі-мирлі" до глави держави в "Президентові і його внучці", в якому легко впізнати Бориса Єльцина.

За "Сімнадцять миттєвостей весни" актор отримав орден. Деякі критики казали, що не можна робити ворогів такими чарівними.

Найвідоміші театральні образи, втілені Табаковим - Хлестаков, Сальєрі, Тартюф, Мальволіо з шекспірівської "Дванадцятої ночі", і Лука з горьківської п'єси "На дні".

А ще він незрівнянно озвучив Кота Матроскіна в культових радянських мультфільмах про Простоквашино.

Багато ролей Олега Табакова мали комічний характер, але не вважали чистим коміком.

У молодості актор грав позитивних, високодуховних радянських юнаків. У фільмі 1960 року "Гучний день" його герой рубав дідівською шаблею меблі, що уособлювала ненависть міщанства.

У зрілому віці йому блискуче вдавалися ролі домінантних персонажів, розумних, впевнених в собі, що випромінюють енергію і життєлюбство, таких, які без зусиль концентрують на собі увагу. На думку його оточення, таким був і він сам.

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