Путін про отруєння Скрипаля у Британії: "Ви спочатку розберіться там"

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Президент Росії вперше прокоментував отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Відповідаючи на запитання кореспондента BBC Стівена Розенберга, чи причетна Росія до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки Юлії в Солсбері, Володимира Путін сказав: "Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати".

Раніше від імені Кремля заяви робив прес-секретар очільника Росії Дмитро Пєсков.

Пан Путін перебуває в Краснодарі - в передвиборчій поїздці.

Він заявив кореспонденту ВВС, що зараз зайнятий сільськогосподарськими справами регіону і поліпшенням життя людей.

"Слухайте, ми тут займаємося сільським господарством. Як бачите, це спрямовано на те, щоб створити умови для життя людей - а ви мені говорите про якісь трагедії. Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати, добре?" - так дослівно звучить заява Путіна.

Розслідування отруєння

Минулого тижня очільниця МВС Великої Британії Ембер Радд назвала використання нервово-паралітичної речовини на території Британії, за допомогою якої здійснили спробу вбивства екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, нахабним і зухвалим кроком.

Image caption У Солсбері додатково відрядили 180 військових, у тому числі офіцерів хімзахисту Королівського танкового полку, 40 морських піхотинців, 20 офіцерів Королівських військово-повітряних сил

До розслідування отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері залучили понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу британської поліції, повідомила міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд.

Сьомого березня британська поліція повідомила, що колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля, якого виявили непритомним разом з дочкою в англійському Солсберрі, отруїли речовиною нервово-паралітичної дії. Їх знайшли непритомними біля торгового центру.

Кілька днів тому для допомоги поліції у Солсбері відрядили 180 військових, у тому числі офіцерів хімзахисту Королівського танкового полку, 40 морських піхотинців, 20 офіцерів Королівських військово-повітряних сил і експертів Центру хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони.

Копирайт изображения EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергій Скрипаль та його донька Юлія

Заступник міністра внутрішніх справ з безпеки Бен Уоллес сказав в інтерв'ю BBC в суботу, що уряд готовий направити на розслідування всі наявні ресурси. Він назвав отруєння двох росіян вкрай серйозним інцидентом із жахливими наслідками.

Помічник комісара лондонської поліції Марк Роулі заявив, що влада знає, яка це речовина, але не називає її в інтересах слідства.

Як повідомляють джерела ЗМІ у Британії, Скрипаль був отруєний "дуже рідкісною речовиною, яку виробляють лише кілька лабораторій в світі".

Найвідоміші отруйні речовини нервово-паралітичної дії - токсин VX та зарин, які ООН зарахувала до хімічної зброї масового ураження.