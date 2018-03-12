Тереза Мей: Скрипаля отруїли речовиною, розробленою в Росії

Image caption Прем'єр-міністр звернулася до депутатів після засідання Ради національної безпеки

Тереза ​​Мей заявила в парламенті країни, що Сергія Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

За словами прем'єра, застосували нервово-паралітичну речовину нового покоління під назвою "Новичок".

Уряд дійшов висновку, що "дуже ймовірно", що Росія відповідальна за напад на Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері. Про це розповіла пані Мей.

Очільниця уряду також повідомила, що посла Росії в Лондоні викликали для того, щоб він пояснив: чи це "пряма дія російської держави", чи результат "втрати контролю" над її запасом агентів.

Тереза ​​Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб дати пояснення.

Якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії. Про це наголосила Тереза Мей.

Раніше повідомлялося, що "Новичка" розробили радянські вчені перед розвалом СРСР. Про це йшлося у статті хіміка Віла Мірзаянова, опублікованій в газеті "Московские новости" 1992 року під заголовком "Отруєна політика".

Прем'єр-міністр Великої Британії 12 березня провела в Лондоні засідання ради національної безпеки, на якому міністри, керівники розвідки і військового відомства обговорили інформацію, отриману в результаті розслідування обставин отруєння Сергія Скрипаля.

12 березня президент Росії вперше прокоментував отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Відповідаючи на запитання кореспондента BBC Стівена Розенберга, чи причетна Росія до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки Юлії в Солсбері, Володимира Путін сказав: "Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати".