Нацбанк міняє банкноти до 10 гривень на монети

Копирайт изображения Національний банк України Image caption На фото ювілейні монети Нацбанку. Як виглядатимуть нові обігові 1, 2, 5 та 10 гривень, покажуть 14 березня.

Нацбанк України планує замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів. Про це повідомила прес-служба НБУ в анонсі для журналістів.

У повідомленні йдеться, що 14 березня в НБУ відбудеться презентація нових монет.

"Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу", - йдеться на сайті НБУ.

Там також уточнюють, що українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, поки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.

У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, внаслідок якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

Нині в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.