США про отруєння Скрипаля: Росія продовжує дестабілізувати світ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тіллерсон заявив, що США знають, якою речовиною отруїли Скрипаля

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про солідарність з Великою Британією в питанні отруєння в англійському Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

За його словами, Вашингтон підтримує висновки Лондона про можливу участь Росії в отруєнні Скрипаля.

"Такому нападу, спробі вбивства приватної особи на землі суверенної держави, не може бути виправдання. І ми обурені тим, що Росія ймовірно знову вчиняє такі дії", - сказав пан Тіллерсон.

Він також додав: "Починаючи від України та Сирії, а тепер і у Великобританії, Росія продовжує залишатися безвідповідальною силою нестабільності в світі, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав та життям своїх громадян".

За словами держсекретаря, винні в цьому нападі мають бути покарані. При цьому він додав, що не знає, чи була отруйна речовина застосована з дозволу російської влади.

"Ми згодні з тим, що відповідальні - і ті, хто скоїв злочин, і ті, хто його замовив, - мають зіштовхнутися з серйозними наслідками. Ми солідарні з нашими союзниками у Великій Британії та продовжимо тісно координувати наші контрзаходи", - підкреслив Рекс Тіллерсон.

Також він додав, що США знають про речовину, якою отруїли Скрипаля. "Ця речовина нам відома, і вона не широко розповсюджена. До неї дуже обмежений доступ", - уточнив держсекретар.

Заява Мей

В понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в парламенті країни, що Сергія Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Image caption Прем'єр-міністр звернулася до депутатів після засідання Ради національної безпеки

За словами прем'єра, застосували нервово-паралітичну речовину нового покоління під назвою "Новичок".

Уряд дійшов висновку, що "дуже ймовірно", що Росія відповідальна за цей напад.

Очільниця уряду також повідомила, що посла Росії в Лондоні викликали для того, щоб він пояснив: чи це "пряма дія російської держави", чи результат "втрати контролю" над її запасом агентів.

Тереза Мей заявила, що дає Росії час до кінця вівторка, щоб дати пояснення.

За її словами, якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.

Відповідь Росії

Президент Росії Володимир Путін, прокоментував ці події під час передвиборчої поїздки до Краснодару.

Відповідаючи на запитання кореспондента BBC Стівена Розенберга, чи причетна Росія до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки Юлії в Солсбері, він сказав: "Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати".

Він заявив кореспонденту ВВС, що зараз зайнятий сільськогосподарськими справами регіону і поліпшенням життя людей.

"Слухайте, ми тут займаємося сільським господарством. Як бачите, це спрямовано на те, щоб створити умови для життя людей - а ви мені говорите про якісь трагедії. Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати, добре?" - так дослівно звучить заява Путіна.

А в російському МЗС заявили, що звинувачення британського прем'єра - "циркове шоу ".

Що таке "Новичок"?

Стаття хіміка Віла Мірзаянова з газети "Московські новини" 1992 року під назвою "Отруєння політика" розповідає, що "Новичок" розробили радянські вчені перед розпадом СРСР.

Копирайт изображения PA Image caption Війська хімічного захисту в Солсбері, де отруїли Скрипаля та його доньку

Це дуже токсична нервово-паралітична речовина. Одна з речовин цієї групи, А-232, має дуже високу токсичність та здатна вбити людину за кілька хвилин.

Цей препарат виробляли в кількох версіях, одна з яких була схвалена російською армією для використання як хімічної зброї.

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