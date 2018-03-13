В українців - п'ять золотих медалей на Паралімпіаді
Українські паралімпійці завоювали вже п'ять золотих медалей на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані.
Четверту золоту медаль здобув Тарас Радь. Він став наймолодшим чемпіоном в історії українських зимових паралімпійських видів спорту.
Переможну медаль спортсмен завоював на середній дистанції - 12,5 км у біатлоні.
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Керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що "тернопільський чемпіон на 4-х рубежах стрільби не допустив жодного промаху.
П'яту золоту медаль завоювала біатлоністка Оксана Шишкова.
Дві срібні нагороди на змаганнях завоювали Ігор Рептюх та Олександр Казік, дві бронзові - Людмила Ляшенко та Юрій Уткін.
З цими нагородами спортсменів вже привітав президент Петро Порошенко.
Після чергових перемог українська команда вийшла друге місце в загальнокомандному заліку, але згодом опустилася на третє.
На офіційному сайті Паралімпіади повідомляють, що українська команда загалом має 15 медалей: п'ять золотих, чотири срібних та шість бронзових.
На першому місці команда зі США з 17 медалями.