В українців - п'ять золотих медалей на Паралімпіаді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тарас Радь став чемпіоном ХІІ Паралімпіади на середній дистанції - 12,5 км у біатлоні

Українські паралімпійці завоювали вже п'ять золотих медалей на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані.

Четверту золоту медаль здобув Тарас Радь. Він став наймолодшим чемпіоном в історії українських зимових паралімпійських видів спорту.

Переможну медаль спортсмен завоював на середній дистанції - 12,5 км у біатлоні.

Керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що "тернопільський чемпіон на 4-х рубежах стрільби не допустив жодного промаху.

П'яту золоту медаль завоювала біатлоністка Оксана Шишкова.

Дві срібні нагороди на змаганнях завоювали Ігор Рептюх та Олександр Казік, дві бронзові - Людмила Ляшенко та Юрій Уткін.

З цими нагородами спортсменів вже привітав президент Петро Порошенко.

Після чергових перемог українська команда вийшла друге місце в загальнокомандному заліку, але згодом опустилася на третє.

На офіційному сайті Паралімпіади повідомляють, що українська команда загалом має 15 медалей: п'ять золотих, чотири срібних та шість бронзових.

На першому місці команда зі США з 17 медалями.