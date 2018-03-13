Росія хоче зразки речовини, якою отруїли Скрипаля

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Велику Британію надати зразки речовини, якою, за даними британських спецслужб, отруїли Сергія Скрипаля.

За словами пана Лаврова, міжнародні норми зобов'язують Британію зробити це, однак вона відмовляється.

"Якщо говорити про те, що зобов'язана зробити Велика Британія відповідно до конвенції про заборонену хімічну зброю, то мова йде про таке: по-перше, щойно виникли підозри, що застосовано отруйну речовину, заборонену конвенцією, потрібно звернутися до країни, яку звинувачують у тому, що вона є країною походження цієї речовини", - сказав він.

Сергій Лавров додав, що Москва офіційно попросила Лондон про доступ до цієї речовини, проте Британія відмовила.

Глава МЗС підкреслив, що якщо Росія отримає цю інформацію, то тоді буде готова співпрацювати з британськими спецслужбами.

Заяви про можливу причетність Росії до отруєння Скрипаля пан Лавров назвав нісенітницями. "Ми вже зробили заяву про те, що все це нісенітниці... Ми ніякого відношення до цього не маємо", - сказав він.

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться лікарні у критичному стані.

Британія вимагає пояснень

В понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в парламенті країни, що Сергія Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Image caption Прем'єр Британії вимагає від Росії пояснень до середи

За словами прем'єра, застосували нервово-паралітичну речовину нового покоління під назвою "Новичок".

Уряд дійшов висновку, що "дуже ймовірно", що Росія відповідальна за цей напад.

Очільниця уряду також повідомила, що посла Росії в Лондоні викликали для того, щоб він пояснив: чи це "пряма дія російської держави", чи результат "втрати контролю" над її запасом агентів.

Тереза Мей заявила, що дає Росії час до кінця вівторка, щоб дати пояснення.

За її словами, якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.

Заява США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про солідарність з Великою Британією в питанні отруєння в англійському Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

За його словами, Вашингтон підтримує висновки Лондона про можливу участь Росії в отруєнні Скрипаля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вашингтон підтримує висновки Лондона про можливу участь Росії в отруєнні Скрипаля

"Такому нападу, спробі вбивства приватної особи на землі суверенної держави, не може бути виправдання. І ми обурені тим, що Росія ймовірно знову вчиняє такі дії", - сказав пан Тіллерсон.

Він також додав: "Починаючи від України та Сирії, а тепер і у Великобританії, Росія продовжує залишатися безвідповідальною силою нестабільності в світі, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав та життям своїх громадян".

За словами держсекретаря, винні в цьому нападі мають бути покарані. При цьому він додав, що не знає, чи була отруйна речовина застосована з дозволу російської влади.

Генсек НАТО, коментуючи цю справу, сказав: "Велика Британія є цінним союзником і цей інцидент викликає велике занепокоєння".

Що відповів Путін?

Президент Росії Володимир Путін, прокоментував ці події під час передвиборчої поїздки до Краснодару.

Відповідаючи на запитання кореспондента BBC Стівена Розенберга, чи причетна Росія до отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки Юлії в Солсбері, він сказав: "Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати".

Він заявив кореспонденту ВВС, що зараз зайнятий сільськогосподарськими справами регіону і поліпшенням життя людей.

"Слухайте, ми тут займаємося сільським господарством. Як бачите, це спрямовано на те, щоб створити умови для життя людей - а ви мені говорите про якісь трагедії. Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати, добре?" - так дослівно звучить заява Путіна.

А в російському МЗС заявили, що звинувачення британського прем'єра - "циркове шоу ".

Отрута "Новичок"

Стаття хіміка Віла Мірзаянова з газети "Московські новини" 1992 року під назвою "Отруєння політика" розповідає, що "Новичок" розробили радянські вчені перед розпадом СРСР.

Image caption Війська хімічного захисту в Солсбері, де отруїли Скрипаля та його доньку

Це дуже токсична нервово-паралітична речовина. Одна з речовин цієї групи, А-232, має дуже високу токсичність та здатна вбити людину за кілька хвилин.

Цей препарат виробляли в кількох версіях, одна з яких була схвалена російською армією для використання як хімічної зброї.

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