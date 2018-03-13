Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Змагання з біатлону під час зимової Олімпіади в Південній Кореї

Українська збірна з біатлону не поїде на Кубок світу в Росію, повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Facebook.

"Прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені", - написав міністр.

Міністр раніше повідомляв, що федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

"Переконаний, що і наша біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції. Це позиція, як міністра та громадянина - я за бойкот", - сказав пан Жданов.

Також він звернувся до всіх міжнародних федерацій з проханням "не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу".

В лютому президент федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю сайту biathlon.com.ua висловив думку, що збірній варто поїхати на ці змагання.

"Ми повинні їхати - заробляти якомога вищі місця в загальному заліку, відстоювати національну квоту. Якщо ми не поїдемо, втратимо квоту - її забере та ж Росія. Але якщо на політичному рівні порахують, що ми не повинні брати участь в цих змаганнях - нехай міністерство приймає рішення, і ми його будемо зобов'язані виконувати", - сказав він.

Етап Кубка світу з біатлону пройде з 22 по 25 березня в Тюмені (Росія). Проте через допінг-скандал деякі країни оголосили про його бойкот. Зокрема, таке рішення ухвалили збірні США, Канади та Чехії.