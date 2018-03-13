Слова Путіна про нацменшини обурили єврейські організації в США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антидифамаційна ліга в США заявила, що президент Росії поширює "класичні антисемітські стереотипи"

Єврейські організації США розкритикували президента Росії Путіна за його припущення щодо можливого втручання у вибори в США представників російських нацменшин, зокрема євреїв.

Таке припущення Володимир Путін зробив під час інтерв'ю з американською телеведучою Мегін Келлі, яка запитала його щодо втручання Росії у вибори.

Зокрема журналістка згадала про 13 росіян, яких вже звинуватила по цій справі американська прокуратура.

"Можливо, вони навіть не росіяни, а українці, татари, євреї, просто з російським громадянством. Навіть це треба перевірити", - відповів Путін.

"Можливо, вони мають подвійне громадянство. Можливо, грін-картку. Можливо, це американці заплатили їм за цю роботу. Звідки мені знати?", - додав він.

Американські конгресмени та єврейські організації розкритикували російського президента за подібні припущення.

Деякі з них, зокрема Американський єврейський комітет, попросили президента США Дональда Трампа зажадати від Володимира Путіна пояснень щодо слів про національні меншини.

"Класичні антисемітські стереотипи"

Серед організацій, які обурилися словами російського президента - Антидифамаційна ліга - американська правозахисна організація, яка бореться проти антисемітизму.

"Президент Путін вдався до пошуку цапа-відбувайла, вказавши пальцем на євреїв та інші меншини, які проживають у його країні", - наголосив керівник Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт.

"Серйозно непокоїть той факт, що російський президент дає нове життя класичним антисемітським стереотипам, які існують в його країні сотні років, і які звучать так, ніби він їх списав зі сторінок "Протоколів сіонських мудреців", - наголосив він.

Мова йде про збірку псевдодокументів, оприлюднених однією з російських газет у 1903 році. "Протоколи сіонських мудреців" використовуються для виправдання пропаганди про нібито існування єврейської змови щодо встановлення контролю над світом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мегін Келлі взяла інтерв'ю у Володимира Путіна для телеканалу NBC

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що світові лідери мають засудити "огидне" припущення Путіна.

"Чому Трамп мовчить? Нетерпимість нестерпна", - наголосив він.

"Путін дає зрозуміти, що він вважає лише етнічних росіян "росіянами" - виключаючи євреїв, українців, татар та інших. Це тривожне розмежування", - прокоментувала заяву Путіна Джулія Девіс, експерт з російських ЗМІ.

Водночас Сем Грін, директор Інституту Росії при Королівському коледжі Лондона вважає, що Володимир Путін не звинувачував конкретні етнічні групи.

"Він в цілому зневажливо поставився (до звинувачень про втручання у вибори.- Ред.) і пройшовся по списку. Він міг би сказати і про марсіан та венеріанців", - зазначив він.