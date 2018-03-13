У Британії відмовляються від фінансування гомеопатії

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Головний центр гомеопатії у Лондоні більше не зможе витрачати гроші Національної служби охорони здоров'я (NHS) на суперечливу практику.

Королівська лондонська лікарня для інтегрованої медицини - колишня Королівська гомеопатична лікарня Лондона - у квітні перестане надавати гомеопатичні засоби за кошти NHS.

Відмова від фінансування гомеопатії в цій лікарні - лише останній із серії подібних випадків у Британії.

Неприбуткова організація Good Thinking Society, яка проводила кампанію за припинення фінансування гомеопатії, назвала такий крок "надзвичайно важливим".

Директор проектів організації Майкл Маршалл заявив BBC: "Цей крок означає, що Лондон тепер приєднався до більшої частини країни, яка відправила гомеопатію до книг з історії".

За його словами, тепер гомеопатію у Британії за рахунок NHS фінансують лише у Бристолі та Глазго.

Гомеопатія: за і проти

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Гомеопатія заснована на ідеї, що "подібне подібним лікують",

Прибічники гомеопатії стверджують, що розбавлена речовина, яка викликає хворобу, має цілющі властивості.

Отже, пилок або траву можна використати для створення гомеопатичного засобу проти алергії на пилок.

Для виготовлення гомеопатичного засобу одну частину речовини змішують з 99 частинами води або спирту. Це повторюють шість разів у композиції "6с" або 30 разів у композиції "30с".

Наприкінці отриману речовину поєднують з таблеткою лактози (цукром).

Як правило, гомеопатичні засоби застосовують у лікуванні астми, вушних інфекцій, тривожного розладу, депресії, стресу, алергії та артритів.

Водночас вчені говорять, що з гомеопатичних засобів пацієнти отримують лише цукор.

У Національній службі охорони здоров'я наголошують: "Немає якісних доказів того, що гомеопатія ефективна у лікуванні".

Саймон Стівенс, виконавчий директор NHS в Англії, описав гомеопатію як "плацебо та зловживання обмеженими фондами Національної служби охорони здоров'я".