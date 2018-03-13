Помер журналіст Олесь Терещенко
Помер телеведучий і журналіст каналу UA:Перший Олесь Терещенко.
Про це у вівторок зранку повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.
Відомо, що Олесь Терещенко лікувався від важкої форми онкології.
Колега Юлія Спасокукоцька написала у Facebook, що нещодавно провідувала його у лікарні: "Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався".
Життя та кар'єра
Олесь Терещенко народився 9 січня 1975 року в Донецьку.
Батько також був журналістом - кореспондентом Українського телебачення на Донеччині.
"Перші програми записав ще учнем разом із братом - на батьківський професійний магнітофон. Це були гумористичні сюжети", - йдеться на сайті UA:перший.
У 1991 році вступив на Київського національного університету.
Згодом довгий час працював на каналі "1+1" - був у команді, яка створила ТСН.
Отримав звання заслуженого журналіста, премію "Людина року" і разом із командою програми "ТСН. Підсумки" нагороду "Телетріумф".
На UA:Перший - з 2009 року.
Спочатку вів випуски новин, а згодом - ток-шоу "Про головне".
У серпні 2017 року стало відомо про хворобу.