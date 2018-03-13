Помер журналіст Олесь Терещенко

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Помер телеведучий і журналіст каналу UA:Перший Олесь Терещенко.

Про це у вівторок зранку повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Відомо, що Олесь Терещенко лікувався від важкої форми онкології.

Колега Юлія Спасокукоцька написала у Facebook, що нещодавно провідувала його у лікарні: "Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався".

Життя та кар'єра

Олесь Терещенко народився 9 січня 1975 року в Донецьку.

Батько також був журналістом - кореспондентом Українського телебачення на Донеччині.

"Перші програми записав ще учнем разом із братом - на батьківський професійний магнітофон. Це були гумористичні сюжети", - йдеться на сайті UA:перший.

У 1991 році вступив на Київського національного університету.

Згодом довгий час працював на каналі "1+1" - був у команді, яка створила ТСН.

Отримав звання заслуженого журналіста, премію "Людина року" і разом із командою програми "ТСН. Підсумки" нагороду "Телетріумф".

На UA:Перший - з 2009 року.

Спочатку вів випуски новин, а згодом - ток-шоу "Про головне".

У серпні 2017 року стало відомо про хворобу.