Трамп звільнив Тіллерсона з посади держсекретаря США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тіллерсон був держсекретарем США з лютого 2017 року

Президент США Дональд Трамп звільнив з посади державного секретаря Рекса Тіллерсона.

Новим керівником американської дипломатії Трамп призначив директора ЦРУ Майка Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, буде нашим новим державним секретарем. Він чудово справиться з цією роботою! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспел стане новим директором ЦРУ, і першою жінкою, обраною для цього", - повідомив у Twitter президент США.

Високопосадовець з Білого дому повідомив BBC щодо оголошення про відставку: "Президент хотів переконатися, що в нього є нова команда перед майбутніми переговорами з Північною Кореєю та різними поточними торговельними переговорами".

Минулого тижня для пана Тіллерсона несподіванкою стала заява Дональда Трампа про згоду зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Історія конфлікту

Рекс Тіллерсон був призначений на посаду держсекретаря у лютому 2017 року. Він не є кадровим дипломатом.

Протягом 42 років він працював в одній з найбільших нафтових компаній світу Exxon Mobil.

Тіллерсон добре знайомий з російським президентом Володимиром Путіним, відповідав за розвиток відносин між Exxon і "Газпромом", отримав у Росії Орден дружби.

Ще восени минулого року в американських ЗМІ з'явилася інформація про конфлікти між Рексом Тіллерсоном та Дональдом Трампом, чутки про бажання держсекретаря залишити посаду. Тіллерсон ці чутки заперечив.

В жовтні в СМІ з'явилася інформація, що Тіллерсон нібито назвав Трампа бовдуром. "Я думаю, що це фейк, - прокоментував повідомлення президент США. - Але якщо він це в дійсності сказав, то, мабуть, нам потрібно порівнювати наші коефіцієнти розумового розвитку. Я можу вам прогнозувати, хто переможе".

Наприкінці листопада агентство AP з посиланням на джерело в американській адміністрації повідомило, що в Білому домі обговорюють плани заміни Тиллерсона саме на Помпео. Цю інформацію підтвердили джерела The New York Times та Vanity Fair.

ЗМІ вказували на те, що між Тиллерсоном і Трампом виникли серйозні розбіжності, зокрема щодо ракетної програми КНДР та ядерної програми Ірану.

Джерела The New York Times також повідомляли, що президента США дратували звички пана Тіллерсона, який закочував очі під лоба, коли не погоджувався зі своїм босом.

Пан Тіллерсон був здивований, наскільки погано Дональд Трамп розумівся на основних засадах зовнішньої політики.

США про отруєння Скрипаля: Росія продовжує дестабілізувати світ

У цей понеділок пан Тіллерсон схоже, відійшов від офіційної позиції Білого дому.

Він підтримав британський уряд, який звинуватив Росію в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Раніше в той же день Білий дім відмовився вказувати пальцем на Росію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про конфлікти між Дональдом Трампом та Рексом Тіллерсоном ЗМІ повідомляли вже кілька місяців

За словами заступника держсекретаря США Стіва Голдстайна, Тіллерсон "не говорив сьогодні з президентом і не знає причини" звільнення.

"Але він вдячний за можливість служити, і все ще вірить, що державна служба є благородним покликанням", - додав Голдстайн.

Про своє звільнення пан Тіллерсон дізнався у літаку, на шляху з Африки у Вашингтон.

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп зазначив, що розійшовся з держсекретарем у поглядах на домовленість з Іраном щодо ядерної програми.