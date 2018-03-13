Як новозеландське таксі планує по небу літати
Фірма, заснована засновником Google Ларрі Пейджем, представила електротаксі - Cora, яке самостійно літатиме у повітрі.
Швидкість руху під час такої подорожі зможе досягати 180 км/год.
Одного заряду батареї має вистачити на 100 км руху.
Піднімається та приземляється літальний апарат вертикально.
"В майбутньому цей сервіс стане таким же доступним, як авто чи авіаперевезення," - розповіли в компанії-виробника "Кітті Хок".
Польотом Таксі керує програмне забезпечення, але також здійснюється і людський нагляд.
Літак розробили в Новій Зеландії.
Тамтешній уряд вже привітав розробку через його екологічність.
"У нас є амбітні цілі тут у Новій Зеландії до 2050 року звести до нуля шкідливі викиди у повітря", - заявив Меган Вудс, міністр з питань досліджень, науки та інновацій, в рекламному ролику для літаків.
Фірма-виробник заявила, що зараз триває "конструктивна" робота з авіаційними регуляційними органами, але точна дата початку роботи Cora поки що невідома.
Інженерне диво
Цей тип літака відомий як eVTOL (Vertical Take Off and Landing), що означає електричний вертикальний зліт і посадка.
Один з експертів розповів BBC, що, хоча більшість різновидів eVTOL засекречені, Cora - дуже цікава модель.
"Вертикальний зліт, а потім перехід на крилатий політ - це справжній прорив у техніці", - сказав Стів Райт, доцент з аерокосмічної інженерії Університету Західної Англії.
Хоча на практиці реалізація концепції пасажирських дронів натепер виявилася складнішою, ніж вважали.
Експериментальний політ пасажирського дрона SureFly на технічній виставці CES був скасований через сильний дощ у січні.
А в Дубаях досі не представили повітряну службу таксі, яку обіцяли запустити в липні 2017 року. У вересні фірма Volocopter, яка це обіцяла, заявила, що сподівається на готовність до експлуатації такого таксі протягом п'яти років.