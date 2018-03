Як новозеландське таксі планує по небу літати

Копирайт изображения Cora

Фірма, заснована засновником Google Ларрі Пейджем, представила електротаксі - Cora, яке самостійно літатиме у повітрі.

Швидкість руху під час такої подорожі зможе досягати 180 км/год.

Одного заряду батареї має вистачити на 100 км руху.

Піднімається та приземляється літальний апарат вертикально.

"В майбутньому цей сервіс стане таким же доступним, як авто чи авіаперевезення," - розповіли в компанії-виробника "Кітті Хок".

Польотом Таксі керує програмне забезпечення, але також здійснюється і людський нагляд.

Літак розробили в Новій Зеландії.

Тамтешній уряд вже привітав розробку через його екологічність.

"У нас є амбітні цілі тут у Новій Зеландії до 2050 року звести до нуля шкідливі викиди у повітря", - заявив Меган Вудс, міністр з питань досліджень, науки та інновацій, в рекламному ролику для літаків.

Фірма-виробник заявила, що зараз триває "конструктивна" робота з авіаційними регуляційними органами, але точна дата початку роботи Cora поки що невідома.

Інженерне диво

Цей тип літака відомий як eVTOL (Vertical Take Off and Landing), що означає електричний вертикальний зліт і посадка.

Один з експертів розповів BBC, що, хоча більшість різновидів eVTOL засекречені, Cora - дуже цікава модель.

"Вертикальний зліт, а потім перехід на крилатий політ - це справжній прорив у техніці", - сказав Стів Райт, доцент з аерокосмічної інженерії Університету Західної Англії.

Хоча на практиці реалізація концепції пасажирських дронів натепер виявилася складнішою, ніж вважали.

На межі з фантастикою: летюче авто від Airbus

Експериментальний політ пасажирського дрона SureFly на технічній виставці CES був скасований через сильний дощ у січні.

А в Дубаях досі не представили повітряну службу таксі, яку обіцяли запустити в липні 2017 року. У вересні фірма Volocopter, яка це обіцяла, заявила, що сподівається на готовність до експлуатації такого таксі протягом п'яти років.