Помер відомий фізик Стівен Хокінг

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Один з найбільш знаменитих фізиків-теоретиків, британський вчений Стівен Хокінг помер у віці 76 років у себе вдома у Кембриджі.

"Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений батько сьогодні помер. Він був великим ученим і видатною людиною" - йдеться в заяві сім'ї Хокінга.

Професор, який страждав аміотрофічний склероз, був майже повністю паралізований і говорив за допомогою синтезатора мови. Він вивчав походження Всесвіту, зокрема, теорію виникнення світу і теорію чорних дір.

Завдяки своїй книзі "Коротка історія часу" Хокінг прославився на весь світ.

Стівен Хокінг має 12 почесних ступенів, є членом Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США. Його наукові заслуги відзначені безліччю премій і нагород.

У 2007 році фізик, який все життя мріяв випробувати стан невагомості, здійснив політ над Атлантикою на спеціально сконструйованому літаку. У 2009 році він планував відправитися в космос, проте, поїздка не відбулася.