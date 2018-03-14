Загадкова смерть соратника Березовського у Лондоні: що відомо
У Лондоні знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Аерофлоту" і соратника Бориса Березовського Миколу Глушкова.
Поліція Лондона почала розслідування. ЗМІ повідомили, що на шиї Глушкова є сліди удушення. Знайомий Глушкова вважає, що той не повісився.
"Я можу підтвердити, що Глушков помер. Коли він помер - може, кілька днів тому, може, раніше, - мені точно не відомо, як не відомі обставини і причина його смерті", - розповів агентству "Інтерфаксу" адвокат Глушкова.
Що відомо про смерть Глушкова
Російське видання "Комерсант" з посиланням на знайомих пана Глушкова пише, що тіло колишнього топ-менеджера "Аерофлоту" знайшла його дочка Наталія в квартирі на околиці Лондона.
"За їх словами, на шиї пана Глушкова було видно сліди удушення. Було це вбивство чи самогубство, поки не ясно - триває розслідування", - повідомляє видання.
Газета нагадує, що Бориса Березовського також знайшли повішеним у його будинку в передмісті Лондона в березні 2013 року, а Глушков був його партнером і найближчим соратником.
Поліція Лондона повідомила, що розслідує смерть чоловіка в Кінгстоні (район на південно-західній околиці британської столиці), однак, не назвала його імені. Там підтвердили, що напередодні о 22:46 поліцію викликала служба швидкої допомоги, яка приїхала після повідомлень про тіло в будинку на Кларенс-авеню.
Заплановано розтин. Точна причина смерті залишається неясною.
"Ніколи не виглядав хворим"
Наразі розслідування веде контртерористичний підрозділ британської поліції - в якості запобіжного заходу через зв'язки померлого.
У повідомленні поліції підкреслюється, що немає жодних свідчень, які вказують на зв'язок даного інциденту з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.
З місця подій - кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Юрі Вендік:
"Там випадково ніяких речовин не виявили? Нам тікати звідси чи як?" - запитує житель тихої вулиці Кларенс-авеню у журналістів, показуючи на будинок, де знайшли тіло Миколи Глушкова. Логічні в ці дні питання.
Але жодних "речовин" на Кларенс-авеню, начебто, немає. У вівторок, на наступний день після виявлення тіла Глушкова, вхід в його будинок закрили сині поліцейські намети, двоє полісменів охороняли намети і прохід у задній двір, навколо них тинялися журналісти і роззяви з місцевих - але більше нічого не відбувалося.
"Я просто в шоці. Мила людина. Справжній старомодний джентльмен, - каже сусідка Глушкова Патрісія Іган. - Я навіть уявити собі не можу, щоб у нього були якісь вороги".
Про "ворогів", тобто про натяки на можливість вбивства, які з'явилися у пресі, Патрісія дізналася від журналістів. Поліцейські сказали їй лише, що в будинку поруч "стався інцидент".
За словами Патрісії, хворим Глушков не виглядав, але вона знає, що він переніс серйозну операцію на нозі.
Мешканка сусіднього будинку Кейт Фітцсіммонс розповіла ВВС, що, хоч і не знала Глушкова близько - вони тільки віталися, - але той зовсім не справляв враження хворої людини.
"Він ніколи не виглядав хворим, - стверджує вона. - Мій аптекар розповідав, що він переніс операцію, але йому було набагато краще. Ще він говорив, що у нього вдома була якась жінка. Але хтось згадував, що це його дочка, яка часто його відвідувала ".
Зять Бориса Березовського Єгор Шуппе, близький знайомий Глушкова, в бесіді з ВВС підтвердив, що у того не було смертельно небезпечних захворювань.
"На мою думку, це точно не від хвороби. Не корелює. У нього не така була хвороба, щоб від неї померти. Ми зробили йому хорошу операцію, я його часто відвідував. [...] Не та хвороба, щоб заважала йому жити", - заявив Шуппе.
"Я не слідчий, але все це дивно виглядає", - відповів він на питання про можливу причину смерті.
Крім того, додав Шуппе, в день смерті Глушкова мали відбутися слухання у справі "Аерофлоту". "Але він до слухань не дійшов", - резюмував зять Березовського.
Колишній соратник Березовського Олександр Гольдфарб заявив ВВС, що вважає смерть Глушкова підозрілою.
"Спочатку нам потрібно дізнатися обставини смерті Глушкова і дочекатися поліцейського розслідування. Але це виглядає дуже підозріло через нещодавній напад на російського подвійного агента Сергія Скрипаля", - сказав він.
"Глушков був у кожному списку в Москві. Ми не можемо уявити собі, яку конкретну загрозу він представляв для Росії. Моя теорія з приводу Скрипаля полягає в тому, що цей напад був політичним вправою, пов'язаних з виборами, які пройдуть в ці вихідні", - пояснив Гольдфарб.
"Глушков був відомий як людина, яка втекла до Британії разом з Березовським і [колишнім офіцером ФСБ Олександром] Литвиненком. Він був заочно засуджений в Росії, але громадська думка в Москві така, що він був одним з тих, хто втік, щоб сховатися у Великій Британії під захистом англійців. Британський суд відмовив у вимогах про видачу Росії ", - нагадав Гольдфарб.
Хто такий Глушков
На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 зайняв пост заступника директора "Аерофлоту".
Через чотири роки Глушкова арештували. Після суду, який засудив його до вже відбутих трьох років позбавлення волі, він виїхав до Британії, де в 2010 році отримав політичний притулок.
У минулому році суд у Москві розглядав нову справу проти Глушкова і визнав його винним в розкраданні 123 млн доларів у "Аерофлоту". Глушкова заочно засудили до восьми років колонії.
За версією слідства, в 1995 році Глушков домовився з Березовським про розкрадання грошей у "Аерофлоту".