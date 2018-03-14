Загадкова смерть соратника Березовського у Лондоні: що відомо

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У Лондоні знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Аерофлоту" і соратника Бориса Березовського Миколу Глушкова.

Поліція Лондона почала розслідування. ЗМІ повідомили, що на шиї Глушкова є сліди удушення. Знайомий Глушкова вважає, що той не повісився.

"Я можу підтвердити, що Глушков помер. Коли він помер - може, кілька днів тому, може, раніше, - мені точно не відомо, як не відомі обставини і причина його смерті", - розповів агентству "Інтерфаксу" адвокат Глушкова.

Що відомо про смерть Глушкова

Російське видання "Комерсант" з посиланням на знайомих пана Глушкова пише, що тіло колишнього топ-менеджера "Аерофлоту" знайшла його дочка Наталія в квартирі на околиці Лондона.

"За їх словами, на шиї пана Глушкова було видно сліди удушення. Було це вбивство чи самогубство, поки не ясно - триває розслідування", - повідомляє видання.

Газета нагадує, що Бориса Березовського також знайшли повішеним у його будинку в передмісті Лондона в березні 2013 року, а Глушков був його партнером і найближчим соратником.

Поліція Лондона повідомила, що розслідує смерть чоловіка в Кінгстоні (район на південно-західній околиці британської столиці), однак, не назвала його імені. Там підтвердили, що напередодні о 22:46 поліцію викликала служба швидкої допомоги, яка приїхала після повідомлень про тіло в будинку на Кларенс-авеню.

Заплановано розтин. Точна причина смерті залишається неясною.

"Ніколи не виглядав хворим"

Наразі розслідування веде контртерористичний підрозділ британської поліції - в якості запобіжного заходу через зв'язки померлого.

У повідомленні поліції підкреслюється, що немає жодних свідчень, які вказують на зв'язок даного інциденту з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

З місця подій - кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Юрі Вендік:

"Там випадково ніяких речовин не виявили? Нам тікати звідси чи як?" - запитує житель тихої вулиці Кларенс-авеню у журналістів, показуючи на будинок, де знайшли тіло Миколи Глушкова. Логічні в ці дні питання.

Але жодних "речовин" на Кларенс-авеню, начебто, немає. У вівторок, на наступний день після виявлення тіла Глушкова, вхід в його будинок закрили сині поліцейські намети, двоє полісменів охороняли намети і прохід у задній двір, навколо них тинялися журналісти і роззяви з місцевих - але більше нічого не відбувалося.

"Я просто в шоці. Мила людина. Справжній старомодний джентльмен, - каже сусідка Глушкова Патрісія Іган. - Я навіть уявити собі не можу, щоб у нього були якісь вороги".

Про "ворогів", тобто про натяки на можливість вбивства, які з'явилися у пресі, Патрісія дізналася від журналістів. Поліцейські сказали їй лише, що в будинку поруч "стався інцидент".

Копирайт изображения ВВС Image caption Сусідка Глушкова Кейт Фітцсиммонс

За словами Патрісії, хворим Глушков не виглядав, але вона знає, що він переніс серйозну операцію на нозі.

Мешканка сусіднього будинку Кейт Фітцсіммонс розповіла ВВС, що, хоч і не знала Глушкова близько - вони тільки віталися, - але той зовсім не справляв враження хворої людини.

"Він ніколи не виглядав хворим, - стверджує вона. - Мій аптекар розповідав, що він переніс операцію, але йому було набагато краще. Ще він говорив, що у нього вдома була якась жінка. Але хтось згадував, що це його дочка, яка часто його відвідувала ".

Зять Бориса Березовського Єгор Шуппе, близький знайомий Глушкова, в бесіді з ВВС підтвердив, що у того не було смертельно небезпечних захворювань.

"На мою думку, це точно не від хвороби. Не корелює. У нього не така була хвороба, щоб від неї померти. Ми зробили йому хорошу операцію, я його часто відвідував. [...] Не та хвороба, щоб заважала йому жити", - заявив Шуппе.

"Я не слідчий, але все це дивно виглядає", - відповів він на питання про можливу причину смерті.

Крім того, додав Шуппе, в день смерті Глушкова мали відбутися слухання у справі "Аерофлоту". "Але він до слухань не дійшов", - резюмував зять Березовського.

Колишній соратник Березовського Олександр Гольдфарб заявив ВВС, що вважає смерть Глушкова підозрілою.

"Спочатку нам потрібно дізнатися обставини смерті Глушкова і дочекатися поліцейського розслідування. Але це виглядає дуже підозріло через нещодавній напад на російського подвійного агента Сергія Скрипаля", - сказав він.

"Глушков був у кожному списку в Москві. Ми не можемо уявити собі, яку конкретну загрозу він представляв для Росії. Моя теорія з приводу Скрипаля полягає в тому, що цей напад був політичним вправою, пов'язаних з виборами, які пройдуть в ці вихідні", - пояснив Гольдфарб.

"Глушков був відомий як людина, яка втекла до Британії разом з Березовським і [колишнім офіцером ФСБ Олександром] Литвиненком. Він був заочно засуджений в Росії, але громадська думка в Москві така, що він був одним з тих, хто втік, щоб сховатися у Великій Британії під захистом англійців. Британський суд відмовив у вимогах про видачу Росії ", - нагадав Гольдфарб.

Хто такий Глушков

На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 зайняв пост заступника директора "Аерофлоту".

Через чотири роки Глушкова арештували. Після суду, який засудив його до вже відбутих трьох років позбавлення волі, він виїхав до Британії, де в 2010 році отримав політичний притулок.

У минулому році суд у Москві розглядав нову справу проти Глушкова і визнав його винним в розкраданні 123 млн доларів у "Аерофлоту". Глушкова заочно засудили до восьми років колонії.

За версією слідства, в 1995 році Глушков домовився з Березовським про розкрадання грошей у "Аерофлоту".