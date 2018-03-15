Лікар по телефону: МОЗ міняє систему візитів лікарів додому

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У МОЗ оголосили про зміну порядку викликів лікарів додому. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Раніше всі звернення пацієнтів фіксували працівники реєстратури у спеціальній книзі викликів лікарів. Потім лікар отримував цей журнал і мав відзвітувати про свої візити. Пацієнт та лікар спілкувались через реєстратуру, що і планують змінити МОЗ.

Як розповів ВВС News Україна радник в.о. міністра охорони здоров'я Олександр Ябчанка, тепер кожен медичний заклад зможе самостійно визначати механізм виклику лікарів додому.

В цілому схема може працювати так: лікар телефоном з'ясовує у пацієнта, що сталося, причина звернення, і приймає рішення, чи є стан загрозливим, варто їхати до хворого, чи пацієнт може прийти до нього сам.

"Зараз є багато нецільових викликів лікарів додому. Зміни зменшать навантаження на лікарів — і це дозволить їм в цей час надати допомогу іншим пацієнтам", - зазначив пан Ябчанка.

Питання з телефонами для лікарів мають вирішувати самі лікарні та органи місцевої влади, яким вони належать.

З 13 березня МОЗ скасовує звітність по всіх зареєстрованих викликах.

Як зазначають у міністерстві, відтепер лікар "не буде зобов'язаним звітувати про відвідування усіх пацієнтів, що повідомили реєстратуру".

Усе зведеться до чотирьох цифр на день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома.

Повністю перейдуть на нові правила виклику лікарів додому разом з прийняттям нового порядку надання первинної медичної допомоги, який запрацює з липня.

У соцмережах нові правила, як підтримують, так і критикують.

"Навіть нежить неможливо встановити по телефону, бо для діагнозу потрібен огляд. А так виникне просте фальшуванння діагнозів, за які лікарі не будуть нести відповідальності", - обурюється користувач Facebook Володимир Мірошник.

"Пацієнти можуть самі прийти до лікаря. Пора забувати радянські часи. Кожна людина сама повинна думати за своє здоров'я, а не думати, що лікар прийде і фонендоскопом чудо зробить", - зазначила користувач Мар'яна Чорна.

Медична реформа

У жовтні Верховна Рада проголосувала пакет законів про медичну реформу. Вона передбачає цілу низку змін в системі медицини.

Зокрема, вже в цьому році українці самі обиратимуть собі лікаря - терапевта, педіатра, сімейного лікаря.

З ним напряму або через лікарню будуть підписувати договори про намір лікуватися саме у нього. Таким чином зникне прив'язка людей до лікарень за місцем прописки.

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Лікування у сімейного лікаря, а також базові аналізи будуть безкоштовними. У 2018 році на одного пацієнта для первинної допомоги держава виділятиме 370 грн, у 2019 - 450 грн.

За новою реформою, безкоштовними будуть первинна, екстрена та паліативна допомога, а також ведення вагітності і пологи.

Щороку уряд готуватиме, а Рада ухвалюватиме список, що в медицині буде безкоштовно, а що - ні. Це так званий "негативний список", за що держава не платитиме.

Наприклад, не буде оплачуватися стоматологія і пластична хірургія.

Дохід лікаря залежатиме від того, скільки пацієнтів у нього є. Діятиме принцип - чим більше пацієнтів, тим більша зарплата.

У МОЗ запевняють, що закривати лікарні чи скорочувати медперсонал не будуть, але припускають, що конкуренція між лікарями та принцип "гроші йдуть за пацієнтами" може призвести до деяких змін.

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