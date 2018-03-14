Про смерть, Бога та чорні діри: Стівен Гокінг у цитатах
Власне тіло стало для професора Гокінга пасткою через захворювання на бічний аміотрофічний склероз. Проте це не зупинило його зусилля допомогти нам краще зрозуміти Всесвіт.
Всесвітньо відомий фізик помер у віці 76 років, залишивши людству свої думки про устрій Всесвіту.
Прикутий до візка, Стівен Гокінг не міг говорити, тому багато своїх думок він доносив через знаменитий синтезатор мовлення.
Ось деякі з перлин його мудрості:
Про чорні діри: "Ейнштейн помилявся, коли сказав: "Бог не грає в кістки зі світом". Вивчення чорних дір дозволяє припустити, що Бог не тільки грає в кістки, але й іноді заплутує нас, кидаючи їх там, де їх неможливо побачити" - книга "Природа простору та часу", опублікована в 1996 році.
Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали розум Божий" - книга "Коротка історія часу", опублікована 1988 року.
Про релігію та науку: "Існує принципова різниця між релігією, яка ґрунтується на авторитеті, та наукою, яка базується на спостереженні та розумі. Наука переможе, бо вона працює" - інтерв'ю ABC News у 2010 році.
Про Бога: "Немає потреби викликати Бога, щоб запалити запал та запустити Всесвіт" - книга "Великий замисел", 2010 рік.
Про комерційний успіх: "Я хочу, щоб мої книги продавалися в книжкових крамницях в аеропортах" - інтерв'ю The New York Times у грудні 2004 року.
Про славу: "Недоліком моєї популярності є те, що я не можу їхати в будь-яку точку світу так, щоб мене не впізнали. Мені недостатньо, щоб я носив темні сонцезахисні окуляри та перуку, а візок видає мене" - інтерв'ю ізраїльському телебаченню, грудень 2006 року.
"Допоки є життя, є надія"
Про недосконалий світ: "Без недосконалості ви чи я не існували б" - програма "У Всесвіті з Стівеном Хокінгом", Discovery Channel, 2010 рік.
Про евтаназію: "Жертва повинна мати право припинити своє життя, якщо вона цього хоче. Проте я думаю, що це було б великою помилкою. Все одно, яким би поганим життя не здавалося, завжди є щось, що ви можете зробити, і досягти успіху. Допоки є життя, є надія", - цитата з People's Daily Online, червень 2006 року.
Про можливість контакту між людьми та інопланетянами: "Я думаю, що це буде катастрофою, інопланетяни, ймовірно, будуть набагато розвиненіші за нас. Історія розвинених рас, що зустрічали більш примітивних людей на цій планеті, не дуже щаслива, а вони належали до одного виду істот. Я думаю, що ми не повинні гарячкувати" - у програмі In Naked Science: Alien Contact, канал National Geographic, 2004 рік.
Про своє захворювання: "Мої очікування були зведені до нуля, коли мені був 21 рік. Відтоді все стало винагородою" - інтерв'ю The New York Times, грудень 2004 року.
Про смерть: "Я жив з перспективою передчасної смерті впродовж останніх 49 років. Я не боюся смерті, але я не поспішаю померти. Я маю так багато того, що хочу спочатку зробити. Я розглядаю мозок як комп'ютер, який перестане працювати, коли його компоненти зламаються. Для зламаних комп'ютерів немає раю або потойбічного життя; це казка для людей, які бояться темряви" - інтерв'ю в The Guardian, травень 2011 року.