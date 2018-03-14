Про смерть, Бога та чорні діри: Стівен Гокінг у цитатах

Копирайт изображения GRAHAM COPEKOGA Image caption Стівен Гокінг залишив після себе величезну наукову спадщину

Власне тіло стало для професора Гокінга пасткою через захворювання на бічний аміотрофічний склероз. Проте це не зупинило його зусилля допомогти нам краще зрозуміти Всесвіт.

Всесвітньо відомий фізик помер у віці 76 років, залишивши людству свої думки про устрій Всесвіту.

Прикутий до візка, Стівен Гокінг не міг говорити, тому багато своїх думок він доносив через знаменитий синтезатор мовлення.

Ось деякі з перлин його мудрості:

Про чорні діри: "Ейнштейн помилявся, коли сказав: "Бог не грає в кістки зі світом". Вивчення чорних дір дозволяє припустити, що Бог не тільки грає в кістки, але й іноді заплутує нас, кидаючи їх там, де їх неможливо побачити" - книга "Природа простору та часу", опублікована в 1996 році.

Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали розум Божий" - книга "Коротка історія часу", опублікована 1988 року.

Про релігію та науку: "Існує принципова різниця між релігією, яка ґрунтується на авторитеті, та наукою, яка базується на спостереженні та розумі. Наука переможе, бо вона працює" - інтерв'ю ABC News у 2010 році.

Про Бога: "Немає потреби викликати Бога, щоб запалити запал та запустити Всесвіт" - книга "Великий замисел", 2010 рік.

Про комерційний успіх: "Я хочу, щоб мої книги продавалися в книжкових крамницях в аеропортах" - інтерв'ю The New York Times у грудні 2004 року.

Про славу: "Недоліком моєї популярності є те, що я не можу їхати в будь-яку точку світу так, щоб мене не впізнали. Мені недостатньо, щоб я носив темні сонцезахисні окуляри та перуку, а візок видає мене" - інтерв'ю ізраїльському телебаченню, грудень 2006 року.

"Допоки є життя, є надія"

Про недосконалий світ: "Без недосконалості ви чи я не існували б" - програма "У Всесвіті з Стівеном Хокінгом", Discovery Channel, 2010 рік.

Про евтаназію: "Жертва повинна мати право припинити своє життя, якщо вона цього хоче. Проте я думаю, що це було б великою помилкою. Все одно, яким би поганим життя не здавалося, завжди є щось, що ви можете зробити, і досягти успіху. Допоки є життя, є надія", - цитата з People's Daily Online, червень 2006 року.

Про можливість контакту між людьми та інопланетянами: "Я думаю, що це буде катастрофою, інопланетяни, ймовірно, будуть набагато розвиненіші за нас. Історія розвинених рас, що зустрічали більш примітивних людей на цій планеті, не дуже щаслива, а вони належали до одного виду істот. Я думаю, що ми не повинні гарячкувати" - у програмі In Naked Science: Alien Contact, канал National Geographic, 2004 рік.

Про своє захворювання: "Мої очікування були зведені до нуля, коли мені був 21 рік. Відтоді все стало винагородою" - інтерв'ю The New York Times, грудень 2004 року.

Про смерть: "Я жив з перспективою передчасної смерті впродовж останніх 49 років. Я не боюся смерті, але я не поспішаю померти. Я маю так багато того, що хочу спочатку зробити. Я розглядаю мозок як комп'ютер, який перестане працювати, коли його компоненти зламаються. Для зламаних комп'ютерів немає раю або потойбічного життя; це казка для людей, які бояться темряви" - інтерв'ю в The Guardian, травень 2011 року.