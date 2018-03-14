Які медичні документи скасовує МОЗ?

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Міністерство охорони здоров'я скасовує застарілі форми паперової документації, повідомила керівник відомства Уляна Супрун.

"Сьогодні ми зробили перший крок, яким ми відкриваємо велику програму з переходу на електронний формат обліку. У результаті має залишитися лише один вид амбулаторної карти, який буде враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям", - написала вона на своїх сторінці у Facebook.

Що скасовують?

За словами пані Супрун, МОЗ переходить на нову філософію збору статистики: має заповнюватись тільки потрібна інформація в зручному форматі та місці.

Цей наказ набрав чинності 13 березня, він скасовує необхідність заповнення цілої низки старих документів.

Зокрема, скасовуються талони в медичних закладах - амбулаторного пацієнта, на прийом до лікаря та реєстрації кінцевих діагнозів.

Також скасовується контрольна карта диспансерного нагляду, книга запису викликів лікарів додому та журнал реєстрації амбулаторних хворих.

Окрім того, МОЗ скасовує медичну карту студента, які відтепер матимуть лише звичайну амбулаторну картку.

Стосуються ці зміни й дітей, які вступають до садочка чи школи - їм вже не потрібна медична карта для вступу. Важливі лише звичайний медичний огляд у свого лікаря та стандартна довідка.

Медична реформа

У жовтні Верховна Рада проголосувала пакет законів про медичну реформу.

Вона передбачає цілу низку змін в системі медицини.

Зокрема, вже в цьому році українці самі обиратимуть собі лікаря - терапевта, педіатра, сімейного лікаря.

З ним напряму або через лікарню будуть підписувати договори про намір лікуватися саме у нього. Таким чином зникне прив'язка людей до лікарень за місцем прописки.

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Лікування у сімейного лікаря, а також базові аналізи будуть безкоштовними. У 2018 році на одного пацієнта для первинної допомоги держава виділятиме 370 грн, у 2019 - 450 грн.

За новою реформою, безкоштовними будуть первинна, екстрена та паліативна допомога, а також ведення вагітності і пологи.

Щороку уряд готуватиме, а Рада ухвалюватиме список, що в медицині буде безкоштовно, а що - ні. Це так званий "негативний список", за що держава не платитиме.

Наприклад, не буде оплачуватися стоматологія і пластична хірургія.

Дохід лікаря залежатиме від того, скільки пацієнтів у нього є. Діятиме принцип - чим більше пацієнтів, тим більша зарплата.

У МОЗ запевняють, що закривати лікарні чи скорочувати медперсонал не будуть, але припускають, що конкуренція між лікарями та принцип "гроші йдуть за пацієнтами" може призвести до деяких змін.

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