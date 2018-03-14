Москва назвала умови співпраці з Лондоном у справі Скрипаля

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Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва готова дати Лондону відповідь у справі про отруєння колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля протягом десяти днів з моменту отримання офіційного запиту.

"Коли надійде офіційний запит, ми, як і належить, у відповідності з нашими зобов'язаннями за конвенцією про заборону хімічної зброї, в десятиденний термін обов'язково дамо відповідь, яка буде в рамках цього міжнародного документа", - сказав він.

Міністр додав, що Лондону доведеться відповідати "за спробу ввести в оману міжнародну спільноту".

За словами Лаврова, у Росії не було ніяких мотивів робити замах на екс-полковника ГРУ, це вигідно тим, хто хоче "продовжити русофобську кампанію". "Є регрес, прогресу ми не спостерігаємо", - каже він.

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що дає Москві час до 14 березня, щоб дати пояснення.

За її словами, якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.

А Росія відкидає всі підозри та закликає Британію надати зразки речовини, якою отруїли Скрипаля.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, коментуючи цю ситуацію, сказав: "Ми вже зробили заяву про те, що все це нісенітниці".