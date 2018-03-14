Британія скликає Радбез ООН через справу Скрипаля

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Британія закликала провести термінове засідання Радбезу ООН у зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Москва так і не відповіла на вимогу британського прем'єра Терези Мей пояснити, як нервово-паралітична речовина, якою отруїли Скрипаля та його доньку, потрапила до Британії.

Очікують, що в середу Мей оголосить про заходи Британії проти Росії у зв'язку з цим отруєнням.

Росія відкидає підозри та заявляє, що не має мотивів вбивства Скрипаля. "Ми вже зробили заяву про те, що все це нісенітниці... Ми ніякого відношення до цього не маємо", - сказав раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Він також заявив, що Москва готова дати Лондону відповідь у справі про отруєння колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля протягом десяти днів з моменту отримання офіційного запиту.

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

Прем'єр Британії Тереза Мей раніше заявила, що дає Москві час до 14 березня, щоб дати пояснення.

За її словами, якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.