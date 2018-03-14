Британія вишле 23 російських дипломатів через отруєння Скрипаля

Image caption Тереза Мей оголосила, що Британія вишле 23 російських дипломатів, які насправді є співробітниками розвідки

Британія вишле 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей.

Таке рішення ухвалили, оскільки Москва не відповіла на вимогу пані Мей протягом доби пояснити Лондону, як отруйна речовина, розроблена в Росії, опинилася у Британії та поставила під загрозу життя британців.

За словами Мей, Росія продемонструвала сарказм, презирство та зневагу на вимогу Великої Британії пояснити ситуацію.

Прем'єр наголосила, що у справі про замах на вбивство Скрипаля та його доньки немає "іншого висновку, окрім того, що російська держава винна".

Голова уряду зазначила, що російським дипломатам, яких Лондон вважає співробітниками розвідки, надають тиждень на збори.

Тереза Мей підкреслила, що це вислання стане найбільшим за останні 30 років і "підірве діяльність російської розвідки в Британії на довгі роки".

Британія також відкликає запрошення голові російського МЗС Сергію Лаврову відвідати Лондон, а британські високопосадовці та члени королівської родини не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу, який пройде влітку в Росії.

За словами Мей, будуть призупинені всі заплановані двосторонні контакти Британії та Росії на високому рівні.

Вирішено заморозити російські державні активи, якщо будуть докази можливості їх використання для загрози життю або майну громадян та резидентів Британії.

Крім того, Лондон має намір посилити контроль приватних літаків, російських вантажів і посилити перевірки на митниці.