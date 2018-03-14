Українським спортсменам заборонили їздити на змагання до Росії
Міністр молоді і спорту Ігор Жданов заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять в Росії.
Відповідний наказ пан Жданов оприлюднив у Facebook.
"За ці два роки прапор України піднімався на території Росії десятки разів, лунав наш гімн. Сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій", - повідомляє Ігор Жданов.
Очільник відомства пояснює, що ухвалив таке рішення, посилаючись на нещодавно ухвалений закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями" та з думкою про безпеку українських спортсменів на території Росії.
- "Із золотом і смутком": підсумки Олімпіади-2018 для України
- Українці отримали золото, срібло і бронзу у перший день Паралімпіади
У повідомленні Жданов закликає "не призначати змагань на території країни, де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА".
"Посли миру"
На таке рішення негативно відреагували деякі спортсмени. Президент Асоціації спортивної боротьби та політик Ельбрус Тадеєв каже: "Я думаю, що це не особисте рішення Жданова. Ми заручники геополітичних розкладів, але спорт завжди повинен лишатись послом миру. Спортсмени грають важливішу роль, ніж дипломати".
"Росіяни у нас були недавно, у Харкові, боксери, гарно відбоксували. Високий рівень показали. У Сочі наші біатлоністки перемогли (Олімпіада в Сочі 2014 року - Ред.) і їх підіймали вище небес", - додає він.
- Спортивний 2017-й: допінгові скандали та кінець епохи Кличків
- Чемпіонат Європи зі стрибків у воду: Україна друга
Пан Тадеєв вважає, що спорт не повинен бути заручником того, що "Газпром" і "Нафтогаз" не можуть домовитись про ціну.
"Немає слів. Комусь це вигідно, тому маніпулюють бідними й нещасними спортсменами. Є один агресор - Путін, який зробив біду в нашій країні, і всі це знають. Але чому повинні страждати спортсмени?" - вважає українська гімнастка, олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.
Пані Захарова теж наголошує, що спорт - посол миру і, на її думку, Україна мала б показувати, що вона - мирна країна.
Олімпійська чемпіонка повідомила, що гімнасти з Росії приїдуть незабаром до Києва, щоб взяти участь у Міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики "Ukraine International Cup 2018". Організатором заходу є сама Стелла Захарова.
Росія кличе до себе українських спортсменів
"Українським спортсменам треба розглянути переїзд до Росії, де у них буде можливість виступати на будь-яких спортивних змаганнях", - так на заяву Жданова відреагував глава комітету Держдуми Росії з фізичної культури і спорту Михайло Дегтярьов.
На думку пана Дегтярьова, Україна хоче показати свою лояльність Заходу.
"Слідом за лондонськими закликами до бойкоту під надуманим приводом українські чиновники поспішили приєднатися до популярної теми спортивно-політичних скандалів. Однак на відміну від англійців, які розглядають варіант бойкоту ЧС-2018 не самими футболістами, а членами офіційної делегації, в Києві вирішили вдатися до радикального способу провокації", - додав він.
Ціла армія спортсменів вже роз'їхалась, а тим, хто лишився в Україні, потрібно створити найкомфортніші умови - наголошує пан Тадеєв.
"Яка різницю спортсмену, де звучатиме гімн України, і де підійметься прапор України?", - додає він.