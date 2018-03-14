Українським спортсменам заборонили їздити на змагання до Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українець-фристайліст Олександр Абраменко, який здобув золото на Олімпіаді в Пхьончхані, накинув український прапор на росіянина, що здобув бронзу

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять в Росії.

Відповідний наказ пан Жданов оприлюднив у Facebook.

"За ці два роки прапор України піднімався на території Росії десятки разів, лунав наш гімн. Сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій", - повідомляє Ігор Жданов.

Очільник відомства пояснює, що ухвалив таке рішення, посилаючись на нещодавно ухвалений закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями" та з думкою про безпеку українських спортсменів на території Росії.

У повідомленні Жданов закликає "не призначати змагань на території країни, де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА".

"Посли миру"

На таке рішення негативно відреагували деякі спортсмени. Президент Асоціації спортивної боротьби та політик Ельбрус Тадеєв каже: "Я думаю, що це не особисте рішення Жданова. Ми заручники геополітичних розкладів, але спорт завжди повинен лишатись послом миру. Спортсмени грають важливішу роль, ніж дипломати".

"Росіяни у нас були недавно, у Харкові, боксери, гарно відбоксували. Високий рівень показали. У Сочі наші біатлоністки перемогли (Олімпіада в Сочі 2014 року - Ред.) і їх підіймали вище небес", - додає він.

Пан Тадеєв вважає, що спорт не повинен бути заручником того, що "Газпром" і "Нафтогаз" не можуть домовитись про ціну.

Копирайт изображения unian Image caption Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова нагороджує переможців Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики "Ukraine International Cup", 2017 рік

"Немає слів. Комусь це вигідно, тому маніпулюють бідними й нещасними спортсменами. Є один агресор - Путін, який зробив біду в нашій країні, і всі це знають. Але чому повинні страждати спортсмени?" - вважає українська гімнастка, олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

Пані Захарова теж наголошує, що спорт - посол миру і, на її думку, Україна мала б показувати, що вона - мирна країна.

Олімпійська чемпіонка повідомила, що гімнасти з Росії приїдуть незабаром до Києва, щоб взяти участь у Міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики "Ukraine International Cup 2018". Організатором заходу є сама Стелла Захарова.

Росія кличе до себе українських спортсменів

"Українським спортсменам треба розглянути переїзд до Росії, де у них буде можливість виступати на будь-яких спортивних змаганнях", - так на заяву Жданова відреагував глава комітету Держдуми Росії з фізичної культури і спорту Михайло Дегтярьов.

На думку пана Дегтярьова, Україна хоче показати свою лояльність Заходу.

"Слідом за лондонськими закликами до бойкоту під надуманим приводом українські чиновники поспішили приєднатися до популярної теми спортивно-політичних скандалів. Однак на відміну від англійців, які розглядають варіант бойкоту ЧС-2018 не самими футболістами, а членами офіційної делегації, в Києві вирішили вдатися до радикального способу провокації", - додав він.

Ціла армія спортсменів вже роз'їхалась, а тим, хто лишився в Україні, потрібно створити найкомфортніші умови - наголошує пан Тадеєв.

"Яка різницю спортсмену, де звучатиме гімн України, і де підійметься прапор України?", - додає він.