Британські вчені розробляють першу вакцину у формі пігулки

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Британські вчені зробили перші кроки на шляху до створення нових вакцин у вигляді таблеток.

Команда дослідників з університету Кардіффа розробила прототип вакцини від грипу, яку можна ковтати, і на відміну від стандартних щеплень - її не потрібно зберігати у холодильнику чи морозильній камері.

Вони сподіваються, що створять підґрунтя для вакцин "без шприців", які можна буде простіше застосовувати в країнах, що розвиваються.

Однак, за словами вчених, попереду кропітка робота, перш ніж подібні щеплення протестують на людях.

Імітація інфекції

Традиційні біологічні вакцини працюють шляхом введення безпечної форми вірусу чи бактерій, або його нешкідливої частини, пептидів, аби спровокувати імунну реакцію в організмі.

Це дозволяє організму розпізнати хворобу та ефективніше працювати з нею, якщо йому доведеться мати справу зі справжнім вірусом.

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Труднощі з біологічними вакцинами полягають у тому, що їх треба заморожувати чи охолоджувати під час транспортування. А це збільшує вартість препарата та ускладнює перевезення до країн, де нема надійного електропостачання

На відміну від біологічних пептидів, ці "дзеркально відображені" молекули не можуть перетравлюватися, а тому вони можуть бути у пігулці.

У дослідженні в Journal of Clinical Investigations, йдеться, що прототип спричинив сильну реакцію імунної системи в людських клітинах під час тестування.

А от для мишей вакцина була такою ж ефективною, як і стандартний біологічний пептид грипу.

Професор Ендрю Сьюелл з медичної школи університету Кардіффа, який очолював дослідження, наголошує на багатьох перевагах пероральних вакцин.

"Це буде чудова новина не тільки для тих, хто боїться уколів. Їх набагато легше зберігати й перевозити, що дозволить використовувати такі вакцини у віддалених місцях, де є проблеми із наявною системою доставки вакцин", - каже вчений.

Вакцина, яку можна ковтати, вже існує. Однак таку вакцину проти поліомієліту потрібно зберігати у морозильній камері.