Чи вдалося безпілотному таксі злетіти у Новій Зеландії?

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Компанія, яку фінансує один із засновників Google Ларрі Пейдж, продемонструвала прототип безпілотного електролітака, який може розганятися до 180 км на годину.

Апарат Cora може долати до 100 км без підзарядки. Це літак вертикального зльоту та посадки.

На сайті компанії Kitty Hawk зазначили, що цей вид транспорту розробили в Новій Зеландії. Апарат оснащений автопілотом, із можливістю втручання людини.

Уряд Нової Зеландії підтримав розробників, бо прагне знизити викиди парникових газів в атмосферу.

"У Новій Зеландії ми проводимо радикальну політику щодо зниження викидів парникових газів до 2050 року до нуля", - заявила міністр науки доктор Меган Вудс.

Компанія повідомила, що підтримує контакт із органами-регуляторами в Новій Зеландії, проте відмовилася назвати дату початку експлуатації літального апарату.

"Інженерний подвиг"

Професор авіабудування в університеті західної Англії Стів Райт каже, що у світі розробляють безліч літаків вертикального зльоту та посадки, але Cora має низку цікавих властивостей.

"Вертикальний зліт і потім перехід до горизонтального польоту за допомогою крил є непростим проектним рішенням. Такі конструкції відомі давно, але вони не є простими. А застосування електротяги особливо вражає".

Однак він вважає, що технологія, за допомогою якої розробили ці електробатареї, стримує технічний прогрес у цій сфері.

"Протягом 150 років інженери використовували вуглеводні - бензин і гас, у якості палива. Вони дозволяють концентрувати колосальну кількість енергії у малому обсязі", - говорить професор Райт.

"Вони мріють про батарею, яка могла б зберегти в 10-15 разів більше енергії, ніж наявні", - продовжує він.

За його словами, попри те, що у Cora такий невеликий радіус польоту, у майбутньому технологію використовуватимуть у густо забудованих містах.

Однак на практиці безпілотні апарати такого типу не є поширеними.

У січні на технічній виставці CES випробувальний політ апарату SureFly для перевезення пасажирів скасували через дощ. У Дубаї безпілотні авіатаксі планували запустити ще до липня 2017 року, але поки що цього не зробили.

У вересні фірма Volocopter, яка розробляла такий транспорт, заявила, що перші авіатаксі з'являться протягом п'яти років.